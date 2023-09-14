Благодаря страхованию. Украина может открыть Черное море для всех видов грузов, – FT

Украина совместно с глобальными страховщиками финализирует схему, которая ежемесячно поможет покрывать судна в Черном море не только с зерном, но и с другими видами грузов. Об этом сообщает Financial Times.

Украинские фермеры и грузоотправители считают, что пропускная способность Дуная может увеличиваться. Однако стоимость перевозок по реке высока, поэтому Черное море должно вновь открыться – с или без сотрудничества с Россией.

"Черноморский коридор – это не только зерновой коридор. Это должен быть всеэкспортный коридор. Вся экономика Украины проходит через Черное море", – сказал совладелец и исполнительный директор терминального оператора TIC Андрей Ставницер.

FT пишет, что помочь этому может схема, которую Киев финализирует с глобальными страховщиками. Цель состоит в страховании до 30 суден, следующих в Украину через ее коридор ежемесячно. При этом убытки на сумму до 30 млн долларов будут покрываться государственными средствами, фактически сохраненными на депозитном счете.

"Вероятно, россияне будут продолжать атаковать нашу портовую инфраструктуру, а мы будем контратаковать с помощью морских беспилотников. Это будет полномасштабная пиратская операция обеих сторон", – сказал Ставницер.

СМИ указывает, что в качестве первого шага к восстановлению черноморских судоходных маршрутов Украина нанесла удары беспилотниками по российским военно-морским базам в Крыму. Кроме того, украинские силы пригрозили российскому коммерческому судоходству, ударив морскими дронами по танкеру и военному кораблю на военно-морской базе в Новороссийске.

"Российскому флоту сейчас тяжело действовать в Черном море", – прокомментировал украинские атаки высокопоставленный западный чиновник, добавив, что море "становится более конкурентным пространством, наряду с борьбой на суше".

Кроме того, Киев открыл гуманитарный коридор через Черное море. Несколько грузовых кораблей вышли из морских портов Одессы, "обнимая" украинское побережье, пока не достигли вод Румынии и Болгарии, которые являются членами НАТО. Однако пока ни одно судно не рисковало отправиться в обратном направлении.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

После этого российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

Несколько недель назад в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к морским портам или через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями по увеличению использования альтернативных путей экспорта украинского зерна.

Тем временем РФ, Турция и Катар, как сообщало Bild, готовят трехстороннюю договоренность, которая заменит зерновое соглашение и будет предусматривать поставки российского продовольствия в бедные страны.