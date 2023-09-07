После модернизации порты стран Балтии и Польши смогут пропускать 10 млн тонн украинского зерна

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что после развития портовых коридоров Балтийского моря по этим путям можно будет присылать около 10 млн. тонн украинского зерна ежегодно.

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Об этом пишет издание Delfi.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза должны сделать все возможное, чтобы украинское зерно могло беспрепятственно вступать на международные рынки.

По словам Науседы, хотя через порты стран Балтии и Польши невозможно экспортировать столько зерна, сколько Украина экспортирует по основным транзитным маршрутам, если этот альтернативный маршрут будет хорошо развит, общий вклад Польши, Литвы, Латвии и Эстонии может быть значительным.

"Да, мы не можем конкурировать с основными каналами экспорта украинского зерна, (...) однако, по нашим расчетам, за соблюдение определенных требований транзит украинского зерна через морские порты стран Балтии и Польши может составить 10 млн тонн в год. Это было бы важной частью, важной поддержкой", – сказал он.

Какая ситуация с экспортом украинского зерна

Чтобы помочь Украине, Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность украинского зерна (до 4 миллионов тонн) в свой главный черноморский порт Констанца в ближайшие месяцы, в том числе через реку Дунай.

При этом Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс заявил, что поставки украинского зерна по Черному морю, учитывая объемы, — единственный приемлемый маршрут.

Но Соединенные Штаты видят возможные пути экспорта украинского зерна через территориальные воды страны после того, как Россия вышла из зернового соглашения. При этом США стремятся вернуть экспорт украинской агропродукции на довоенный уровень в течение следующих месяцев.

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