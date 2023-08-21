Нет альтернативы. В ЕС считают, что экспорт украинского зерна через Черное море — единственный приемлемый маршрут

Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс заявил, что поставки украинского зерна по Черному морю, учитывая объемы, — единственный приемлемый маршрут.

Об этом он сказал журналистам после встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция Литвы и ее предложения (по экспорту украинского зерна через Клайпеду и другие порты стран Балтии – Delo.ua) расцениваются как доброжелательные, но реальность несколько иная. Во-первых, для перевозки такого количества зерна недостаточно инфраструктуры, и единственный путь – по Черному морю. Все остальное неплохо, но недостаточно", — сказал Синкявичюс.

Для украинского зерна самое главное - добраться до моря, уверен председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун. Поэтому украинские аграрии просят помощи у Литвы в получении субсидий Евросоюза на перевозку экспортируемого зерна через Клайпеду и другие европейские порты.

Бизнес считает, что только так Украина сможет экспортировать накопленный урожай без ущерба.

Предложения по транзиту украинского зерна поступают от других стран ЕС. В частности, Латвийская железная дорога видит возможность осенью 2023 присоединиться к перевозке товара. Хотя раньше в LDz скептически относились к такой идее.