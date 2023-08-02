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Агро
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Цены на украинское зерно резко выросли после очередного обстрела портовой инфраструктуры Одесской области

Цены на украинское зерно резко выросли после очередного обстрела портовой инфраструктуры Одесской области
Враг ночью атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. Фото: МВД Украины

Пшеница и кукуруза подскочили в цене после того, как российские войска ночью 2 августа нанесли удары с беспилотников по южной части Одесской области и повредили элеватор, зерновые ангары и склад.

Об этом сообщает Bbloomberg.

В результате этого фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 4,9% до 6,84 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 3,2%.

Сообщается, что Украина продолжает исследовать альтернативные пути экспорта зерна после того, как 17 июля Москва вышла из соглашения, разрешающего транспортировку через Черное море.

Румыния планирует помочь Украине и расширить один из ключевых маршрутов транзита зерна из Украины, а Киев также обсуждал возможность использования хорватских портов для экспорта зерна.

Атака на портовую инфраструктуру Украины

Сразу после выхода России из "зернового соглашения" россияне нанесли массированную атаку по Одессе, в результате чего пострадала и портовая инфраструктура. Также россияне ударили по порту Черноморск, выведя из строя портовую инфраструктуру и уничтожив зерно, предназначенное для Китая. 

Ранее Россия атаковала порты в Одесской области и на реке Дунай, пытаясь помешать экспорту из Украины, а на прошлой неделе атаковал дунайский порт Рени.

19 июля захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. В частности, враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что масштабность российской атаки ракетами и дронами на Одесскую область, в том числе порты Одессы и Черноморская, показала недостаточность имеющихся у Украины средств противовоздушной обороны.

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры.

Но уже 21 июля вражеские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Автор:
Татьяна Гойденко