Цены на украинское зерно резко выросли после очередного обстрела портовой инфраструктуры Одесской области

Пшеница и кукуруза подскочили в цене после того, как российские войска ночью 2 августа нанесли удары с беспилотников по южной части Одесской области и повредили элеватор, зерновые ангары и склад.

Об этом сообщает Bbloomberg.

В результате этого фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 4,9% до 6,84 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 3,2%.

Сообщается, что Украина продолжает исследовать альтернативные пути экспорта зерна после того, как 17 июля Москва вышла из соглашения, разрешающего транспортировку через Черное море.

Румыния планирует помочь Украине и расширить один из ключевых маршрутов транзита зерна из Украины, а Киев также обсуждал возможность использования хорватских портов для экспорта зерна.

Атака на портовую инфраструктуру Украины

Сразу после выхода России из "зернового соглашения" россияне нанесли массированную атаку по Одессе, в результате чего пострадала и портовая инфраструктура. Также россияне ударили по порту Черноморск, выведя из строя портовую инфраструктуру и уничтожив зерно, предназначенное для Китая.

Ранее Россия атаковала порты в Одесской области и на реке Дунай, пытаясь помешать экспорту из Украины, а на прошлой неделе атаковал дунайский порт Рени.

19 июля захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. В частности, враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что масштабность российской атаки ракетами и дронами на Одесскую область, в том числе порты Одессы и Черноморская, показала недостаточность имеющихся у Украины средств противовоздушной обороны.

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры.

Но уже 21 июля вражеские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.