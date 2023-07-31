Еще одна европейская страна поможет экспортировать украинское зерно

Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна, значительно усложнившегося после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

31 июля во время визита в Украину министра иностранных дел Республики Хорватия Гордона Гирлича-Радмана с ним провел переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В результате политики договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. В настоящее время проводится работа над прокладкой эффективных маршрутов в эти порты.

"Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Хорватия предлагает Украине свою железнодорожную инфраструктуру и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна, стало известно 19 июля.

Зерновое соглашение: что будет с украинским зерном после выхода РФ из соглашения

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения заявил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.

Позже Украина решила создать временный судоходный маршрут для продолжения экспорта зерна после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения.