Ще одна європейська країна допоможе експортувати українське зерно

Україна та Хорватія домовились про використання хорватських портів для експорту українського зерна, який значно ускладнився після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

31 липня, під час візиту до України міністра закордонних справ Республіки Хорватія Гордона Гирлича-Радмана з ним провів переговори міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В результаті, політики домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Наразі проводиться робота над прокладанням ефективних маршрутів до цих портів.

"Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", — підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, про те, що Хорватія пропонує Україні свою залізничну інфраструктуру та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна, стало відомо 19 липня.

Зернова угода: що буде з українським зерном після виходу РФ із угоди

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Президент Володимир Зеленський після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.

Пізніше Україна вирішила створити тимчасовий судноплавний маршрут для продовження експорту зерна після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди.