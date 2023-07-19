Зрив "зернової угоди". Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для експорту агропродукції

Хорватія пропонує Україні свою залізничну інфраструктуру та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами у зв'язку з тим, що Росія заблокувала Чорноморську зернову ініціативу.

Про це заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч, передає "Укрінформ".

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі – це один з можливих альтернативних маршрутів", - зазначив він.

За його словами, рішення Росії не продовжувати угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

Матусіч додав, що Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу і наголосив, що його країна готова підтримувати Україну "стільки, скільки це буде потрібно".

Зернова ініціатива: що буде після виходу РФ із угоди

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Президент Володимир Зеленський після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, шо Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що новий маршрут для транспортування агропродукції України може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії.