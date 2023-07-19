Україна створить новий тимчасовий маршрут для експорту зерна

Україна створює тимчасовий судноплавний маршрут для продовження експорту зерна після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди.

Про це пише The Guardian.

18 липня Україна надіслала листи агентству судноплавства ООН та Міжнародній організації судноплавства, в яких заявила, що "вирішила встановити на тимчасовій основі рекомендований морський маршрут".

"Його мета – сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", – зазначив у листі виконувач обов’язків міністра громад, територій та розвитку інфраструктури України Василь Шкураков.

У листі Україна додала, що додатковий маршрут руху, який вона встановлює, вестиме до територіальних вод і виключної морської економічної зони Румунії, яка є однією з сусідніх чорноморських країн.

Новий маршрут для транспортування агропродукції України може проходити через територіальні води Болгарії та Румунії. В свою чергу, Міністерство оборони Росії заявило, що з четверга розглядатиме всі кораблі, які прямуватимуть до українських портів на Чорному морі, як потенційні носії військової техніки.

Окрім цього, Хорватія пропонує Україні свою залізничну інфраструктуру та порти в Адріатичному морі для транспортування українського зерна альтернативними маршрутами у зв'язку з тим, що Росія заблокувала Чорноморську зернову ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський надіслав офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи без РФ або створити аналог цієї угоди, який буде діяти у тристоронньому форматі.

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

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