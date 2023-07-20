Россия вышла из зерновой сделки. Как Украина может спасти экспорт украинского зерна

Россия все же вышла из "зернового соглашения" и поставила мировую продовольственную безопасность под угрозу. Однако такое решение не было неожиданным для Украины, поэтому еще до прекращения действия зернового соглашения страна начала развивать дунайские порты для экспорта зерна. В качестве альтернативного маршрута для экспорта украинского зерна может обеспечить продовольственную безопасность в мире, читайте в материале.

17 июля 2023 г. Россия заявила о выходе из зернового соглашения тем самым поставил мировую продовольственную безопасность под угрозу. Как выразился посол Украины в Турции Василий Боднар, Россия, выйдя из соглашения, заявила о том, что она не гарантирует безопасность.

“Это означает, что они будут обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли. В этом и риск”, – считает дипломат.

В результате так и произошло, ведь ночью 19 июля РФ атаковала зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах "Одесса" и "Черноморск". В результате атаки повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group и уничтожено 60 тысяч тонн зерна.

Повреждена зерновая инфтраструктура. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

После обстрела президент Украины Владимир Зеленский дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а Министерству иностранных дел – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и для продолжения нормального экспорта украинского зерна.

"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру "зернового соглашения", и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", - заявил Зеленский.

Почему именно Черноморский коридор важен для экспорта

Из-за полномасштабной войны Украина лишилась возможности вывозить зерно через порты. До войны через украинские порты за границу вывозилось до 90% зерна. Если использовать только автотранспорт и железную дорогу для экспорта зерна, аграрии будут нести убытки, так как логистика дорога, а в соседних европейских странах нет должной инфраструктуры, чтобы переваливать свое и украинское зерно.

Поэтому путем переговоров был создан Черноморский коридор для безопасной транспортировки зерна из Украины в нуждающиеся страны. Напомним, что "с ерновым соглашением" подписали год назад, но Киев и Москва между собой не подписывали документы. Украина и Россия заключили договоры с ООН и Турцией, поэтому, когда РФ заявила о прекращении соглашения, страна-агрессорка разорвала свои договоренности с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

За год работы Черноморского соглашения Украина экспортировала более 33 млн. тонн зерновых на сумму свыше $20 млрд. За это время Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения, но это произошло через год. При этом российская сторона периодически саботировала проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, чем блокировала работу "зернового коридора". Из-за таких действий образовывались очереди с судов, а аграрии несли ущерб.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев на днях заявил, что в том формате, как работал коридор с начала мая, такое соглашение Украине не нужно.

«Мы потратили всего более миллиарда долларов на демередже. Если разделить на 32 млн тонн, которые мы экспортировали, то это 30 $/т, которые заплатили стоящим в очереди владельцам кораблей”, - говорит он.

С 26 июня россияне отказывались проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Генеральный директор HarvEast Holding Дмитрий Скорняков считает, что главная задача для Украины сейчас – получить поддержку "зернового соглашения" со стороны Турции. Для запада и выхода судов из украинских портов можно было бы использовать турецкое военное сопровождение. Однако Турция еще не подтвердила намерения защищать выходящие из украинских портов суда. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, это был бы очень рискованный шаг для Турции, и она вряд ли примет участие в этом.

"Страна не поставила бы под угрозу свои корабли, чтобы помочь судам из Украины, в то время как она сосредоточена на перезапуске соглашения с участием России", - пишет издание.

В то же время народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что некоторые международные компании готовы перевозить украинскую агропродукцию даже при прекращении действия "зернового соглашения".

"Правительство Украины заложило в бюджет 20 млрд грн для страхования судов, которые будут готовы рисковать и заходить под загрузку, если сделка не будет работать. Некоторые такие частные компании уже есть", - сказал он.

Таким образом, после заявлений со стороны Кремля о выходе из соглашения, Украина заверила, что компании-владелицы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставки зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или создать аналог этого соглашения, который будет действовать в трехстороннем формате. На данном этапе подобных решений нет, поэтому Украина с партнерами рассматривают альтернативу Черноморскому соглашению.

Альтернативные пути для экспорта продовольствия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что партнеры Украины будут искать альтернативные пути экспорта ее продовольствия. По его словам, морской путь был наиболее эффективным. Смысл зерновой инициативы заключался в том, чтобы обеспечить безопасность, надежность и предсказуемость вывоза продовольствия из Украины в страны, которые в нем нуждаются.

"В отсутствие этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз железной дороги и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется. Это результат того, что теряется. Россия превратила продовольствие в оружие", – высказался Блинкен.

В то же время 18 июля глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр пообещала выделить $250 миллионов финансирования для помощи украинским фермерам, страдающим блокированием экспорта зерна после вторжения России.

Также премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Евросоюз попытается расширить маршруты наземного экспорта украинского зерна из-за "полос солидарности" или автомобильного и железнодорожного сообщения через соседей Украины с ЕС, а также Молдову. При этом молдавская железная дорога согласовала предоставление скидки в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Республики Молдова в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.

В свою очередь Хорватия предложила Украине свою железнодорожную инфраструктуру и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна по альтернативным маршрутам.

Однако в УЗА отмечают важность экспорта из Украины морским путем, в частности необходимость работы "зернового коридора" даже без участия России. Также важно развивать Дунайский путь для экспорта за счет организации якорной стоянки в румынских территориальных водах для перевалки зерна на крупнотоннажные суда, транспортируемые баржами из дунайских портов. Это позволит снизить стоимость логистики и будет способствовать развитию маршрута, независимого от "зернового коридора".

Организация рейдовой перевалки, обеспечение круглосуточной работы Сулинского канала в Румынии и развитие украинского устья Быстро обеспечит объемы экспорта через Дунайский путь на уровне 30-35 млн т зерна в годовом исчислении.

Как отмечает генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов в комментарии для Delo.ua, в начале полномасштабной войны экспорт по морю сразу остановился и вся надежда была на соседние страны ЕС. Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна и других товаров. Разрешен остался только транзит. Украинские грузовики блокировались на границах, проходили затяжные проверки.

Поэтому производители нашли другой путь – порты Дуная, имеющие очень удобное месторасположение на границах с Румынией и Молдовой. По сравнению с 2021 годом объем экспорта через дунайские порты вырос в 4,2 раза, мощности для перевалки грузов были загружены на максимум.

Дунайские порты стали ключевым альтернативным путём. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Украина ставит перед собой задачу развития Дунайских портов, что может быть альтернативой "зерновому коридору". Одним из путей увеличения экспорта является использование канала Сулина, находящегося под контролем Румынии. Для этого необходимо сделать работу канала круглосуточной, открыть рейдовые перевалки в территориальных водах Румынии и, в дальнейшем, расширять устье Быстрое – путь под контролем Украины.

Также возможны другие политические решения, однако их вероятность и влияние пока остаются не до конца понятными, говорит Александр Соколов.

Он добавил, что учитывая тенденцию развития портов, расположенных на границах Украины, экспорт через порты Дуная будет расти. На разминирование Черного моря по окончании войны уйдут годы, это делает невозможным скорый возврат к обычной деятельности других портов.

Например, экспорт подсолнечного масла через порт Рени вырос с 0,28 тыс. т в 2021 году до 507,93 тыс. т в 2022 году. За 4 месяца 2023 г. объемы экспорта подсолнечного масла через этот порт составляет половину от объема предыдущего года, что указывает на дальнейшие перспективы развития портов Дуная.

"Мариупольская инвестиционная группа" уже строит два склада в Измаиле, общий объем одновременного хранения которых составит 5 тысяч тонн, что увеличит общие мощности по хранению до 9 тысяч тонн. "НИБУЛОН" хочет превратить измаильский терминал в полноценный элеватор с объемами для накопления зерна.

Также "Эликсир Украина", купившая Усть-Дунайский морской торговый порт, планирует модернизацию и строительство зернового элеватора на 50 тысяч тонн в "Усть-Дунайске".

В другом дунайском порту "Ренийский элеватор" планируется построить 6 металлических силосов для хранения зерна, каждый с объемом 1892 м3. При этом "Кернел" планирует до конца 2023 года построить новый перегрузочный терминал "Девелопмент Рени Терминал", с объемом переработки зерна около 60 тысяч тонн в месяц. Терминал будет способен принимать 2 тысяч тонн зерновых грузов в сутки и одновременно хранить примерно 7,7 тысяч тонн.

Еще в начале июля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что Дунайские порты стали ключевым альтернативным путем для экспорта украинского зерна.

"Благодаря сверхэффективной и слаженной работе Дунайские порты стали ключевым альтернативным путем, грузопоток вырос до рекордных 3 млн тонн в месяц ", – говорил он.

По его словам, впервые за время независимости в сверхсложных условиях было проведено дноуглубление украинской части Дуная, что позволило значительно увеличить пропускную способность.