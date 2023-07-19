Зеленський доручив посилити захист портової інфраструктури після нічної атаки РФ (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський 19 липня заслухав на селекторній нараді інформацію про нічні російські удари по Одещині та іншим регіонам. Він дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури.

Про це він повідомив в Telegram.

"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", - зазначив Зеленський.

Тому президент дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури, а Міністерству закордонних справ – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та задля продовження нормального експорту українського зерна.

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що Росія вночі атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Внаслідок чого пошкоджена зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Нічна атака РФ: що відомо

Російські окупанти вночі 19 липня атакували Україну ракетами та безпілотниками з південного напрямку. Сили ППО знищили 37 повітряних цілей.

Одеську область ворог атакував десятками ракет та безпілотників, внаслідок чого пошкоджені будинки, зерновий і олійний термінал, промисловий об'єкт та туристичні бази. Постраждали понад 10 людей.

Напередодні вночі, 18 липня, Росія також атакувала портову інфраструктуру в Одеській області.

Зернова ініціатива: що буде після виходу РФ із угоди

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Президент Володимир Зеленський після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, шо Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.