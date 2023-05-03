Блокада западной границы: почему польский запрет на импорт украинской агропродукции не только политическое решение

Еврокомиссия достигла договоренности с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции. Однако под запретом остаются семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Почему запрет на импорт украинской агропродукции, в частности в Польшу, это не только политическое решение и какие последствия будут для Украины, рассказывает Delo.ua.

2 мая 2023 года Европейская комиссия (ЕК) приняла временные меры по импорту ограниченного количества товаров из Украины. В заявлении ЕК отмечается, что эти меры "необходимы ввиду исключительных обстоятельств серьезных логистических узких мест в пяти государствах-членах" - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Ограничительные мероприятия касаются только четырех сельскохозяйственных продуктов украинского происхождения - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника . Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года. Однако ЕК готова повторно ввести меры пресечения по окончании действующего Регламента.

Транзит четырех сельскохозяйственных продуктов из Украины через пять государств дальше в ЕС или другие страны за его пределами сохраняется. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры по пшенице, кукурузе, семенам рапса и подсолнечнику и любой другой продукции, поступающей из Украины.

Как известно, с 15 апреля 2023 года ряд стран ЕС ввел запрет на ввоз широкого перечня сельскохозяйственной продукции из Украины. Однако Еврокомиссия достигла принципиальной договоренности с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по экспорту украинской агропродукции. Для разрешения зернового кризиса Еврокомиссия финансово поддержит фермеров этих стран: выделен пакет поддержки на 100 млн евро, из которых польские фермеры получат почти 40 млн евро.

Также Еврокомиссия проведет расследование касательно молока, мяса птицы и яиц из Украины, запрет на импорт которых продвигает Польша. В случае, если будут выявлены нарушения, то будут введены ввозные пошлины.

Запрет со стороны Польши – это не только политическое решение

Некоторые эксперты допускают, что запрет на импорт из Украины в Польшу связан с выборами, которые пройдут в этом году. По словам генерального директора "IМК" Алекса Лисситсы, сельское хозяйство Польши структурировано мелкими хозяйствами, а размер агро предприятия на сегодняшний день составляет 11 га земли. Также согласно польской статистике, около 17% рабочих мест зависят от аграрного сектора Польши.

Польша довольно серьезный игрок на рынке ЕС не только в растениеводстве, но и животноводстве, в первую очередь это мясо птицы и свинина. Очевидно, что осенние выборы в Польше также влияют на ситуацию, которую мы видим по отношению к украинскому импорту. Но это не только выборы. Выборы – это одна из проблем, ведь 17% рабочих мест это большой электорат. Популисты из аграрной партии играют серьезную роль в Польше и пытаются найти виновных в том, что цены на зерно упали. Алекс Лисситса Генеральный директор "IМК"

Он добавил, что решение поляков – это предвыборный популизм, но есть и другие проблемы, например, в структуре производства Польши.

По состоянию на 2021 год производство зерновых в Польше составляет около 33 млн тонн. Из них Польша экспортирует в другие страны около 23 млн тонн, а 10 млн тонн они оставляли на внутреннем рынке. При этом Польша импортировала 5 млн тонн зерна, а основной объем шел из Украины. Это зерно они использовали для кормления животных, а из импортированного рапса производили биотопливо.

Большое количество агрокультуры было завезено из Украины в Польшу и размещено на складах. При этом в Польше мощностей для хранения зерна есть лишь для 17 млн тонн, что в два раза меньше, чем производится в стране. Поэтому у Польши нет мощностей для хранения зерна в больших объемах из-за инфраструктурных проблем.

Соответственно, когда украинское зерно заехало в Польшу большими объемами, прошло процедуру растаможки и таким образом Украина, по сути, забрала у них возможность хранения зерна. Польский экспорт зерна всегда шел в Германию, а порты зерном не занимались. Припортовые элеваторы, хранение в порту – этого нет. Алекс Лисситса Генеральный директор "IМК"

Поэтому украинское зерно, которое доставили в Польшу по железной дороге или фурами, не так просто вывезти из Польши. Например, крупнейший польский порт Гданьск имеет возможность перевалить более 30 млн тонн. Однако в основном из порта отправлялась другая продукция, как металлургия, древесина, уголь и другая продукция, не связанная с сельским хозяйством. Польша экспортирует свою агропродукцию по железнодорожному пути или автотранспорту.

В Еврокомиссии признали, что рост трафика на границе между Украиной и ЕС повлиял на расходы по логистике и создал узкие места. Это привело к перенасыщению складских мощностей и логистических цепочек, а такие обстоятельства влияют на экономическую жизнеспособность местных производителей в этих государствах-членах.

Ранее пятерка стран ЕС, в одностороннем порядке принявшая решение запретить импорт украинской агропродукции, заявляла, что эмбарго внедряется из-за того, что дешевое украинское зерно обвалило цены. Однако ЕК в своем релизе таких причин не называет.

Страны ЕС не конкурентоспособны

Эксперты полагают, что проблемы с блокадой западных границ не закончатся даже после выборов в Польше. Это связано с тем, что страны ЕС не конкурентоспособны с такой аграрной страной, как Украина. Ведь все страны ЕС понимают, что 30 гектаров украинской аграрной земли создадут конкуренцию другим странам.

Пока такие внедрения не приводят к катастрофическим последствиям, как могло быть в начале сезона. Однако такие решения являются катастрофическими последствиями войны. И сейчас ЕС делает то же самое, что сделала Россия, а именно перекрыла экспортные пути. Это приведет к увеличению цен на логистику. Также это удар по доходности и доходности аграрного сектора и что дальше делать украинским фермерам и планировать дальнейшую деятельность - большой вопрос. Олег Нивьевский Вице-президент по экономическому образованию, доцент Киевской школы экономики

Около $9 млрд убытков в украинском аграрном секторе из-за войны войны, а это около 30%. Экономические потери насчитывают более $30 млрд, а это около 80% всего сектора, если сравнивать с 2021 годом.

Нивьевский подчеркнул, что ситуация с экспортом движется по пессимистическому сценарию. По его словам, если в этом году будет проседание на 10%, то это пессимистический сценарий для аграрного сектора в Украине.

Переходные проблемы Украины

В Украине на сегодняшний день есть остатки зерновых для экспорта – около 12 млн тонн. Украина экспортировала в первые 1-2 месяца в этом году примерно 6 млн тонн, из них 3 млн тонн идет через Одесский порт, около 2 млн тонн через Дунай и 1 млн тонн через западную границу.

Если бы беспрепятственно работал морской коридор и Дунай, то Украина смогла вывезти эти объемы зерна за 2,5 месяца.

На сегодняшний день возможности украинского экспорта пока не ясны. В то же время Россия начала выдвигать новые требования по работе "зернового коридора", поэтому сейчас трудно прогнозировать, будет ли продлено "зерновое соглашение" после 18 мая. Таким образом, ситуация для украинских аграриев осложнилась еще и из-за неопределенности.

Если не будет работать Одесский порт и западная граница, а останется только Дунай, то остатки в объеме 12 млн тонн фермеры будут вывозить 6 месяцев. За это время Украина перейдет в новый сезон, в результате которого аграрии соберут новый урожай и будет скапливаться новое зерно.

Также есть проблема с рапсом, которого Украина посеяла в этом году более 1 млн га. К этому времени площади под рапсом постоянно уменьшались, а в прошлом году фермеры пришли к выводу, что на него стабильно высокая цена и его отправляли в Польшу для производства биотоплива. Соответственно, украинские фермеры стали больше сеять рапса, а теперь его некуда девать, потому что рапс также подпадает под запрет. При этом у Украины нет возможности его перерабатывать.

Интересы Украины нужно отстаивать

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем призвал к поиску сбалансированного решения и разрешению ситуации конструктивным и партнерским способом с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон.

Наилучшим решением стало продление беспошлинной торговли на неограниченный срок. Такое решение выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств – членов ЕС, которые уже имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения украинского экспорта, а их население получает доступ к дешевой и качественной украинской продукции. Владимир Зеленский Президент Украины

В свою очередь эксперты считают, что вопрос запрета импорта украинской агропродукции вряд ли решится до осени. Для решения проблемы запрета импорта агропродукции из Украины, нужно вести переговоры с представителями Евросоюза, чтобы украинские фермеры не обанкротились до конца года.

Нивьевский добавил, что сейчас нужно провести большой пласт работы на дипломатическом уровне с европейскими странами. Также в Брюсселе должен быть аграрный представитель Украины, который будет отстаивать интересы государства и фермеров во время интеграции страны в ЕС.

Как отметил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в прошлом году Украина получила выручку от экспорта агропродукции более чем на $23 млрд, где более 50% всего экспорта отправлялась именно агропродукция. Уже в этом году доля агроэкспорта выросла – более 60% валютной выручки.

По его словам сейчас агропродукция экспортируется с задержками, однако Еврокомиссия должна ратифицировать новые договоренности, чтобы полноценный экспорт возобновился.