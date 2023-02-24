Год масштабной войны: какой ущерб нанесла военная агрессия РФ и как Украина планирует восстанавливать страну уже в 2023 году

Год назад, 24 февраля 2022 года, ранним утром Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Уже целый год с момента масштабного вторжения российские оккупанты уничтожают украинскую инфраструктуру, в том числе гражданскую, депортируют украинцев и разрушают человеческую жизнь. За это время российскими оккупационными войсками по объектам на территории Украины нанесено почти 5 тысяч ракетных и почти 3,5 тысячи авиационных ударов. Delo.ua рассказывает, сколько ущерба нанесла Россия Украине за год масштабной войны и как государство уже в 2023 году будет восстанавливать страну.

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Ущерб инфраструктуре

По данным Киевской школы экономики (KSE Institute) по состоянию на конец декабря 2022 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, по стоимости замещения оценивается в $137,8 млрд. Если сравнивать с расчетами в ноябре, сумма ущерба выросла почти на $2 млрд.

В конце 2022 года Россия усилила атаки не только на критическую инфраструктуру, но и нанесла больше разрушений жилищному фонду, учебных заведений, объектов сфер культуры, религии и спорта.

Ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в $54 млрд. За декабрь эта сумма выросла еще на $1,5 млрд.

За более чем десяти месяцев масштабной войны в общей сложности повреждено или разрушено 149,3 тысяч жилых домов, среди которых: 131,4 тысяч частных домов, 17,5 тысяч — многоквартирных и 280 общежитий.

Северная Салтовка, Харьков. Фото: Delo.ua

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, на начало декабря 2022 разрушено или повреждено более 150 мостов или мостовых переходов на дорогах государственного значения.

При этом проезд был восстановлен уже на 72 объектах, а на начало января – 78 объектов. Больше всего восстановлено в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. За последний месяц дополнительно возобновлено движение по мостам Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Ущерб социальной сферы, медицины и образования

По оценке экспертов KSE Institute ущерб социальной сферы, медицины и образования вследствие российской агрессии достиг почти $10,8 млрд.

Так, по состоянию на январь 2023 года по меньшей мере 4 497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения понесли прямые убытки. Общие косвенные потери составляют $11,1 млрд, а необходимая сумма для их восстановления по меньшей мере — $19,7 млрд.

Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений уже более 3 127 объектов, среди которых 1 489 школ, 885 детских садов, 517 зданий заведений высшего образования.

Разрушеная школа в Северодонецке, Луганщина. Фото: Delo.ua

Почти втрое меньше поврежденных или разрушенных здравоохранительных учреждений — 1 245 объектов. Среди медицинских учреждений больше пострадали амбулатории в количестве 430 объектов, а больниц - 362.

Также повреждены или разрушены 154 учреждения социальной защиты населения. Больше всего пострадали санатории – 46 заведений, социальные центры – 43 и интернаты – 31.

Бизнес и экономический фронт

По данным исследования Европейской бизнес Ассоциации (ЕВА), которое проводилось до полномасштабного вторжения, 83% опрошенных компаний ожидали положительной динамики развития своего бизнеса в 2022 году. Однако из-за войны именно 83% респондентов имели падение в течение прошлого года.

Военный год существенно отразился на работе бизнеса, в том числе и на финансовых результатах. По итогам 2022 года большинство компаний сообщили о падении доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% - падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов.

В результате боевых действий 40% компаний понесли непосредственные потери, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

Разрушенный шиномонтаж в Харькове. Фото: Delo.ua

Потери бизнеса остаются достаточно высокими: 32% сообщают о потерях до $1 млн, 36% – о потерях в диапазоне $1-10 млн, 16% – о потерях более $10 млн.

Война также обострила некоторые проблемы, как наличие человеческого капитала и рабочей силы. По меньшей мере, 5,1 млн человек выехали за границу с февраля 2022 года, и 25% из них не уверены, что вернутся в обозримом будущем.

Относительно потерь из-за разрушения по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения.

Разрушенный бизнес-центр в Киеве. Фото: Delo.ua

Общая сумма прямого убытка предприятий, включая государственный, и частных лиц-предпринимателей оценивается в $13 млрд. Из них $9 млрд — доля убытков крупных и средних предприятий. Общие косвенные потери составляют $33,1 млрд. А необходимая сумма для восстановления предприятий — $24,9 млрд.

В крупнейшие предприятия по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии России в 2022 году, вошли Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь, Нибулон, Мотор Сич. Также 19 частных и государственных предприятий (17%) из крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.

Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий потерпели разрушения: АО Мотор Сич, Укрхимтрансамиак, ЧАО Глины Донбасса, Конти и Нибулон.

Однако, несмотря на трудности в ЕВА, отмечают, что 54% бизнесов работают в полном объеме, а 46% с некоторыми ограничениями. Среди бизнесов, работающих частично, 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн.

Разрушенный отель в Николаеве. Фото: Delo.ua

Несмотря на войну, 76% предпринимателей планируют расширение бизнеса в 2023 году. Из них 28% планируют расширять географию присутствия, 26% – открытие новых направлений, 25% – выход на внешние рынки, 21% – смену численности сотрудников.

В том числе для расширения бизнеса 67% будут привлекать новые инвестиции. В основном предприниматели позлагаются на собственные финансы (30%) и в меньшей степени на гранты (21%) и кредиты (10%). По сравнению с 2021 годом втрое упала доля кредитных средств в пользовании МПБ – тогда на них позлагались 32% компаний.

При этом данные исследования YC Market по бизнесу, открытому с 24 февраля 2022 по 12 февраля 2023 года, указывают на то, что, несмотря на масштабную войну в Украине, предприниматели запускают новый бизнес, а именно:

20,9 тысячи ФОП (12%) было зарегистрировано в области "Компьютерное программирование".

11 033 (6,2%) - по КВЭД "Розничная торговля в неспециализированных магазинах".

8950 (5%) открыли в сфере “Грузовый автомобильный транспорт”.

Как отмечает YouControl, по итогам 2022 года количество вновь открытых ФОП сократилось на треть – с 296,4 тысячи до 201,3 тысячи по сравнению с более благоприятным 2021 годом.

Энергетический кризис

В конце 2022 года Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Так, убытки энергетической инфраструктуры выросли до $6,8 млрд. Ожидается, что сумма убытков может быть выше, поскольку в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях, и подробная информация об ущербе, нанесенном инфраструктуре энергетики страны, отмечают аналитики KSE Institute.

По данным ЕВА в январе 2023 года увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность – с 47 до 89%. Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производительных часов, сложностей в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний.

Темный Киев во время отключения света. Фото: Delo.ua

Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса. Бизнес постепенно решал эту проблему, закупая генераторы, чтобы продолжать свою деятельность. К примеру, игроки сферы ритейла, перед которыми стоит задача бесперебойно снабжать население продуктами хранения, по состоянию на конец 2022 года автономными источниками электропитания (генераторами, устройствами бесперебойного питания, портативными зарядными станциями и т.п.) оборудовали 51,4% торговых точек.

Во время плановых и аварийных отключений электроэнергии уже 1376 продовольственных магазинов из принадлежащих компаниям 2679 могут обслуживать покупателей. А некоторые – еще и работать как пункты несокрушимости. Однако ситуация с энергетикой в начале 2023 года улучшилась – по состоянию на утро 21 февраля дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины отсутствует.

В целом сфера ритейла также понесла большие потери из-за войны. В марте 2022 года закрылась около трети торговых точек по всей Украине.

Разрушенный супермаркет АТБ на Киевщине. Фото: Delo.ua

Однако результаты последнего опроса, проведенного Ассоциацией ритейлеров Украины в декабре 2022 года, показали, что из 16415 торговых объектов всей отрасли уже работает 15190. Процент действующих объектов составляет 93%, соответственно, закрытых – всего 7%.

В KSE Institute отмечают, что прямые потери сферы торговли по состоянию на декабрь 2022 года составляют $2,4 млрд.

Несокрушимые фермеры

Сфера агропромышленного комплекса, которая является одной из ключевых в Украине, также испытала немало трудностей и потерь. Это уменьшение посевных площадей из-за временной оккупации некоторых территорий и заминированных полей, сокращения производства, падения экспорта, дорогостоящей логистики через заблокированные морские порты и прочее.

В Украине остается около 175 тыс. кв. км потенциально опасных территорий, что составляет 30% от общей площади государства. Фото: Delo.ua

По словам заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, основные расчеты суммарного прямого и косвенного финансового ущерба в сельском хозяйстве за 2022 год в результате масштабной войны могут составить около $40 млрд. Относительно прямых потерь в KSE Institute посчитали, что убытки АПК и земельных ресурсов составляют $6 млрд.

При этом в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отметили, что сумма ущерба украинской окружающей среде от вооруженной агрессии РФ уже составляет более $46 млрд. Основную часть исчисленных убытков на сегодняшний день составляет загрязнение воздуха - $27 млрд. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 млн тонн парниковых газов. Также ущерб, причиненный загрязнением почв, оценивается в $18 млрд.

Однако, несмотря на трудности, украинские аграрии продолжают работать и уже готовятся к посевной 2023/2024 маркетингового года.

Экстренное восстановление Украины в 2023 году: 5 приоритетов

В конце января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль в выступлении по видеосвязи на форуме в Люксембурге рассказал о пяти приоритетах для экстренного восстановления Украины.

По его словам, энергетика, жилье, разминирование, критическая социальная инфраструктура и помощь частному бизнесу приоритетны для восстановления в 2023 году, на которое планируется привлечь $17 млрд.

Разрушенный жилой дом в Киеве. Фото: Delo.ua

Глава украинского правительства подчеркнул, выразив надежду, что созданная координационная платформа доноров играет важную роль в привлечении денег для восстановления:

Энергетика. Речь идет не только о восстановлении энергоинфраструктуры после массированных и локальных ракетных атак, разрушивших или повредивших более 400 объектов, но и о реорганизации ее в более децентрализованную и устойчивую к таким ударам. Жилье. По состоянию на январь 2023 года уже более 150 000 жилых домов разрушены, оценка ущерба только в этой сфере превышает $55 млрд.

Разминирование. По словам премьера, текущие оценки отводят на разминирование пять или более лет, Однако это необходимо сделать быстрее.

Инфраструктура. Шмигаль отметил, что без восстановления критической социальной инфраструктуры – дорог, мостов, школ, больниц, коммунальных коммуникаций – в городах тоже нельзя будет жить.

Помощь бизнеса. Прямые потери частного бизнеса в прошлом году составили $13 млрд, тогда как косвенные потери составили более $33 млрд.



Если говорить о послевоенном восстановлении Украины, планируется привлекать финансирование из разных источников. Сейчас страна начала оперативное восстановление за счет госбюджета и поддержки партнеров. Для этого создают разные фонды.

При этом ряд стран изъявили желание восстанавливать украинские города, среди которых:

Канада – Сумскую.

Германия – Черниговскую.



США и Турция – Харьковскую.

Чехия, Финляндия и Швеция – Луганск.

Бельгия – Николаевскую.

Швеция и Нидерланды – Херсон.

Швейцария – Одесскую.

Норвегия – Кировоградская.

Австрия – Запорожскую.

Польша и Италия – Донецк.

В целом, для восстановления Украины приоритетным источником доходов являются российские репарации и замороженные валютные резервы РФ и олигархов страны-оккупанта.

Также средства будут привлекаться путем получения грантов, льготных ссуд и привлечения частных инвестиций.

Украина продолжает борьбу за независимость

Благодаря украинским воинам, волонтерам, мощной поддержке мира и несокрушимости украинцев борьба за независимость страны продолжается.

Так, согласно результатам опроса граждан организаторами Мюнхенской конференции по безопасности, 95% украинцев выступают за продолжение военного сопротивления в случае продолжения бомбардировок городов. Что же касается территориальных потерь, то только 1% считает, что нужно оставить все так, как есть; и только 7% удовлетворит вывод войск РФ на линию 24 февраля.

Сожженная техника окупантов РФ. Фото: Delo.ua

Относительно граждан других стран результаты опроса компанией Gallup показали, что 65% взрослого населения США поддерживают Украину в возвращении ее территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту.

Также результаты социологического исследования, проведенного Форумом "Миграция и демократия" (MIDEM) при поддержке европейского фонда Mercator в сотрудничестве с центром YouGov, показали, что 40% европейцев выступают за дальнейшую поддержку Украины, даже если это обернется для них негативными экономическими и социальными последствиями.

Важна и поддержка лидеров многих стран, постоянно посещающих Украину, даже во время обстрелов. В канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, 20 февраля 2023 года, в Киев прибыл президент США Джозеф Байден с которым встретился Владимир Зеленский. Комментируя переговоры с американским лидером, глава государства подчеркнул: 2023-й должен стать годом победы Украины в войне с Россией.

"Только что мы провели переговоры с господином президентом Соединенных Штатов Америки в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Это был разговор, который действительно приближает нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот год, 2023-й, стал годом победы", – отметил Зеленский.

В свою очередь, лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что Украина никогда не станет жертвой РФ.