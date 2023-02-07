65% американців за продовження підтримки України у боротьбі за повернення територій – опитування

Майже через рік після початку війни між Росією та Україною американці продовжують підтримувати Україну.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Gallup із 3 по 22 січня.

Так, 65% дорослого населення США вважають, щоб Сполучені Штати підтримували Україну у поверненні її територій, навіть якщо це призведе до затяжного конфлікту.

Тим часом 31% опитаних вважають, що США мають працювати над якнайшвидшим припиненням війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти за собою окуповані території.

Адміністрація Байдена зробила підтримку України наріжним камінням своєї зовнішньої політики. Демократи набагато прихильніші, ніж республіканці та незалежні — хоча більшість усіх трьох партійних груп виступають за те, щоб Україна продовжувала боротися за повернення своїх територій.

Майже половина республіканців, 47%, вважають, що США роблять надто багато, тоді як 48% демократів вважають, що американське втручання є правильним.

Більшість решти демократів, 41%, вважають, що США роблять недостатньо. Незалежних порівну розділили на два табори: по 35% у кожному кажуть, що США роблять надто багато й у потрібному обсязі.

Демократи частіше, ніж незалежні та республіканці, вважають, що США роблять недостатньо для того, щоб Україна перемогла у цій війні.

Нагадаємо, що гласно опитування AP-NORC, більшість демократів не підтримують прагнення Джо Байдена, який претендує на пост президента США в 2024 році.