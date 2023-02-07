65% американцев за продолжение поддержки Украины в борьбе за возвращение территорий - опрос

Спустя почти год после начала войны между Россией и Украиной американцы продолжают поддерживать Украину.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup с 3 по 22 января.

Так, 65% взрослого населения США считают, чтобы Соединенные Штаты поддерживали Украину в возвращении ее территорий, даже если это приведет к затяжному конфликту.

Между тем, 31% опрошенных считает, что США должны работать над скорейшим прекращением войны, даже если это позволит России сохранить за ней оккупированную территорию.

Администрация Байдена сделала поддержку Украины краеугольным камнем своей внешней политики. Демократы гораздо более благосклонны, чем республиканцы и независимые — хотя большинство всех трех партийных групп выступают за то, чтобы Украина продолжала бороться за возвращение своих территорий.

Почти половина республиканцев, 47%, считают, что США делают слишком много, в то время как 48% демократов считают, что американское вмешательство является правильным.

Большинство остальных демократов, 41%, считают, что США делают недостаточно. Независимых поровну разделили на два лагеря: по 35% в каждом говорят, что США делают слишком много и в нужном объеме.

Демократы чаще, чем независимые и республиканцы, считают, что США делают недостаточно для того, чтобы Украина победила в этой войне.

Напомним, что гогласно опросу AP-NORC, большинство демократов не поддерживают стремление Джо Байдена, претендующего на пост президента США в 2024 году.