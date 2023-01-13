Среди защитников украинцы больше всего доверяют ВСУ и СБУ, – опрос

Среди военных и силовых структур украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам и Службе безопасности Украины. Именно они имеют наибольший рост доверия по сравнению с 2021 годом.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного 4-27 декабря 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно опросу, уровень доверия к ВСУ за год вырос с 72 до 96%, а к СБУ – с 29 до 63%. Также возрос баланс доверия-недоверия к этим структурам: для ВСУ он изменился с +60 до +96%, для СБУ – с -7 до +54%.

Таким образом, доверие к СБУ выросло более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, поскольку спецслужба активно участвует в защите страны.

Укрепление позиций СБУ в подобных опросах объясняется результатами ее работы во время войны и с приходом Василия Малюка на должность главы СБУ.

В частности, среди результатов Службы – успешные спецоперации на линии фронта, очищение страны от предателей и коллаборантов, задержание российских агентов и корректировщиков, противодействие агентурному влиянию России в церковной среде УПЦ (МП).

Напомним, глава СБУ Василий Малюк ранее подчеркивал, что с началом полномасштабного вторжения спецслужба значительно усилила контрразведывательное направление, чтобы разоблачать агентов, предателей и коллаборантов. А сотрудники СБУ присутствуют в самых горячих точках войны.