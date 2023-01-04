Новый закон о контрразведке поможет СБУ более эффективно защищать Украину во время войны, - СМИ

Принятие нового закона о контрразведывательной деятельности поможет СБУ более эффективно защищать Украину и противодействовать российским спецслужбам. Об этом говорится в материале "ЛИГА.нет", опубликованном недавно.

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По данным журналистов, Верховная Рада должна скоро рассмотреть законопроект, который предоставит Службе безопасности новые механизмы для разоблачения российских шпионов, предателей и коллаборантов.

"Война обнаружила те моменты, которые следует совершенствовать в украинской спецслужбе. Именно поэтому в парламенте появился законопроект № 7684-д , который должен помочь СБУ усилить контрразведывательное направление… " Законопроект позволит СБУ работать на опережение и ускорит документирование угроз. В то же время, ставится предохранитель: материалы, собранные во время контрразведки, нельзя использовать в суде" , – говорится в статье.

Усиление контрразведки является приоритетом в условиях войны. Журналисты отмечают – если бы эти законодательные изменения произошли раньше, то результаты СБУ могли быть еще лучше. Нынешний же закон был написан для мирного времени. Некоторые его нормы даже усложняли работу спецслужбы в первые дни вторжения.

А новый законопроект позволит проводить контрразведывательные мероприятия в районе боевых действий без решения суда – по разрешению руководителя . Также регламентируется проведение контрразведочных опросов , в частности, в отношении должностных лиц в оборонной отрасли и чиновников. Именно такой опрос позволил в начале года разоблачить работавшую в Кабмине агентуру.

В случае принятия закона СБУ сможет с разрешения генпрокурора проверять и нардепов. Если бы такие нормы были внедрены ранее, то предатели в парламенте вроде Андрея Деркача тоже были бы разоблачены раньше времени.

Опрошенные парламентарии считают, что СБУ критически важно иметь больше полномочий в контрразведке . Но в то же время , они не отказываются от глобальной реформы спецслужбы – просто разделяют ее на блоки и готовы принимать постепенно.

Сейчас считают, что следствие по четырем направлениям ( шпионаж, терроризм, государственная измена и защита национальной государственности ) сейчас нецелесообразно забирать в СБУ . Прежде всего, чтобы избежать коллапса, поскольку ДБР не может быстро перебрать эти функции в условиях войны.

Война – это окно возможностей, чтобы сделать С лужбу безопасности более способной, – отмечает издание. – В СБУ рассчитывают, что документ будет принят парламентом в ближайшее время. Этот закон позволит гораздо эффективнее бороться со шпионами, предателями и агентами РФ. А значит – и ускорит победу » .