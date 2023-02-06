Большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался в 2024 году - опрос AP-NORC

Согласно опросу AP-NORC, большинство демократов не поддерживают стремление Джо Байдена, претендующего на пост президента США в 2024 году. Такие результаты опроса объясняются ростом сомнений в его способности успешно управлять страной и осуществлять важную политику.

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Только 37% демократов хотят, чтобы Байден сделал еще одну заявку на предвыборную кампанию в 2024 году.

Падение поддержки Байдена сосредоточена среди более молодых демократов: менее четверти (23%) демократов в возрасте до 45 лет поддержали еще одну предвыборную гонку.

Опрос показал, что падение поддержки было более скромным среди демократов в возрасте 45 лет и старше: почти половина (49%) высказала за то, чтобы Байден снова баллотировался, по сравнению с 58% в октябре.

В общей сложности только 22% опрошенных американцев считают, что Байден снова должен баллотироваться в 2024 году – по сравнению с 29% до промежуточных сроков – и только 9% республиканцев хотели бы, чтобы он баллотировался.

Цифры, полученные на фоне низких рейтингов одобрения Байдена, всего 41% одобряют его работу на посту президента, и только четверть (25%) населения считают, что страна движется в правильном направлении.

Многие демократы заявили, что практически не верят в способность Байдена эффективно управлять государственными расходами (71%), добиваться основных целей политики (71%) и работать с республиканцами в Конгрессе (85%).

Напомним, что Байден может посетить Европу на годовщину вторжения РФ в Украину.