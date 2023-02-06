Більшість демократів не хочуть, щоб Байден балотувався в 2024 році - опитування AP-NORC

Згідно з опитуванням AP-NORC, більшість демократів не підтримують прагнення Джо Байдена, який буде претендувати на посаду президента США у 2024 році. Такі результати опитування пояснюються зростанням сумнівів щодо його здатності успішно керувати країною та здійснювати важливу політику.

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Тільки 37% демократів хочуть, щоб Байден зробив ще одну заявку на передвиборчу камнанію у 2024 році.

Падаюча підтримка Байдена сосредоточена серед більш молодих демократів: менше чверті (23%) демократів у віці до 45 років підтримали ще одну передвиборчу заявку.

Опитування показало, що падіння підтримки було більш скромним серед демократів у віці 45 років і старше: майже половина (49%) висказала за те, щоб Байден знову балотувався, порівняно з 58% у жовтні.

В цілому тільки 22% опитаних американців вважають, що Байден знову повинен балотуватися в 2024 році — у порівнянні з 29% до проміжних термінів — і тільки 9% республиканцев хотіли б, щоб він балотувався.

Цифри отримані на фоні низьких рейтингів схвалення Байдена — всього 41% одобрюють його роботу на посаді президента — і тільки чверть (25%) населення вважають, що країна рухається в правильному напрямку.

Багато демократів заявили, що практично не вірять у здатність Байдена ефективно керувати державними витратами (71%), досягати основних цілей політики (71%) і працювати з республіканцями в Конгресі (85%).

Нагадаємо, що Байден може відвідати Європу на річницю вторгнення РФ в Україну.