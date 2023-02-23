Дослідники назвали найпопулярніші сфери ФОПів, відкритих із початку повномасштабної війни

Найпоширенішими секторами створених з початку повномасштабної війни українських ФОПів стали компʼютерна, торгова та вантажно-транспортна галузі. Про це йдеться в дослідженні YC Market щодо бізнесу, відкритого з 24 лютого 2022 по 12 лютого 2023 роки.

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За даними аналітиків, 20,9 тисяч ФОПів (12%) було зареєстровано в галузі "Комп’ютерне програмування", 11 033 (6,2%) — за КВЕДом “Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах”, а ще 8 950 (5%) відкрили в сфері “Вантажний автомобільний транспорт”.

Так виглядає перелік найпопулярніших галузей, за якими реєструвалися фізособи-підприємці з 24 лютого 2022 по 12 лютого 2023

У 2021 році трійка лідерів серед відкритих ФОПів виглядала дещо інакше. За даними "Опендатабот", перше місце посідала галузь “Роздрібна торгівля”, друге — “Комп'ютерне програмування”, а третє — “Оптова торгівля”.

Як зазначає YouControl, за підсумками 2022 року кількість нововідкритих ФОПів скоротилася на третину – з 296,4 тисяч до 201,3 тисяч, порівняно з більш сприятливим 2021 роком.

Найменша кількість ФОПів у воєнному році була зарєстрована в березні – 2 050. А пікових значень було досягнуто у вересні – 20 298 нових фізосіб-підприємців.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк зауважив, що головними передумовами для старту економічного відновлення стали деокупація північних регіонів України, а також адаптація бізнесу: налагодження логістичних маршрутів і перезапуск чорноморського експорту по “зерновому коридору”. Однак хвиля масштабних російських ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури та атаки мирних міст дронами-камікадзе призвели до зниження бізнес-активності в 4 кварталі 2022 року.

Нагадаємо, що відкрити ФОП в Україні можна, зокрема, через сервіс "Дія". За 2022 рік таким чином зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.