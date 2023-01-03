ЄБРР компенсує бізнесу до 30 тисяч євро за переміщення потужностей у безпечні регіони

Проєкт запроваджений за підтримки ЄБРР і фінансування Швейцарії та США у межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР.

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Релокований бізнес може отримати до 30 тисяч євро компенсації за переміщення потужностей у безпечні регіони.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

"Розмір до 30 тисяч євро на одну компанію. Допомога також включає гранти на загальну суму €2,4 млн", - йдеться в повідомленні.

Термін подання заявок - до 31 січня 2023 року. Подати заявку можна за посиланням.

Нагадаємо, що податкова запланувала перевірити понад 4 тис бізнесів 2023 році.