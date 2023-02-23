Исследователи назвали самые популярные сферы ФОП, открытых с начала полномасштабной войны

Наиболее распространенными секторами созданных с начала полномасштабной войны украинских ФОП стали компьютерная, торговая и грузово-транспортная отрасли. Об этом говорится в исследовании YC Market касательно бизнеса, открытого с 24 февраля 2022 года по 12 февраля 2023 года.

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По данным аналитиков, 20,9 тысячи ФОП (12%) было зарегистрировано в отрасли "Компьютерное программирование", 11 033 (6,2%) - по КВЭДу "Розничная торговля в неспециализированных магазинах", а еще 8 950 (5%) открыли в сфере "Грузовой автомобильный транспорт".

Так выглядит перечень самых популярных отраслей, по которым регистрировались физлица-предприниматели с 24 февраля 2022 по 12 февраля 2023

В 2021 году тройка лидеров среди открытых ФОП выглядела несколько иначе. По данным "Опендатабот", первое место занимала отрасль "Розничная торговля", второе - "Компьютерное программирование", а третье - "Оптовая торговля".

Как отмечает YouControl, по итогам 2022 года количество вновь открытых ФОП сократилось на треть – с 296,4 тысячи до 201,3 тысячи по сравнению с более благоприятным 2021 годом.

Наименьшее количество ФОП в военном году было зарегистрировано в марте – 2 050. А пиковых значений было достигнуто в сентябре – 20 298 новых физлиц-предпринимателей.

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк отметил, что главными предпосылками для старта экономического восстановления стали деоккупация северных регионов Украины, а также адаптация бизнеса: налаживание логистических маршрутов и перезапуск черноморского экспорта по "зерновому коридору". Однако волна масштабных российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры и атаки мирных городов дронами-камикадзе привели к снижению бизнес-активности в 4 квартале 2022 года.

Напомним, что открыть ФОП в Украине можно, в частности, через сервис "Дія". За 2022 год таким образом зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.