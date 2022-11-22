Послевоенное восстановление Украины: какие сценарии, ожидания и настроения обсуждают власть и бизнес

Выступивший на Киевском международном экономическом форуме, состоявшийся 17 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмигаль выделил ключевые приоритеты государства во время войны: развитие экономики, создание рабочих мест и стимулов для дальнейшей работы бизнеса. О текущих настроениях бизнеса и их ожиданиях от послевоенного восстановления страны рассказали спикеры форума.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Три ключевых приоритета государства во время войны:

Евроинтеграция. Украинское правительство сейчас меняет стандарты, процедуры и правила, чтобы реализовать все поставленные задачи, необходимые для Евроинтеграции. Диджитализация. Этот процесс дает Украине преимущества и облегчение в отношениях между государством, бизнесом и обществом. Перевод экономики и государства на военные рельсы. Над этим государство и бизнес уже работают. С началом полномасштабной войны была создана программа релокации, кредитования и страхования бизнеса. А также развитие логистики и таможни в условиях, когда морские порты не доступны.

Что касается налогов, то, по словам Дениса Шмыгаля, сейчас государство не может их уменьшить или минимизировать, потому что поступление денег в госбюджет особенно важно во время войны.

Премьер-министр также подчеркнул, что Украина должна стать не просто сырьем государством, а страной, создающей много продукции с добавленной стоимостью. В данном случае речь идет о развитии перерабатывающих предприятий.

При этом нужно возвращать людей из-за границы, а для этого нужно создавать все условия уже сейчас.

Не менее важным должно быть привлечение иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в развитие страны. Над этим тоже нужно работать уже сегодня.

Что думает бизнес о развитии экономики во время войны

Результаты опроса исследовательской компании Gradus Research, проведенного среди бизнеса в начале ноября 2022 года, показывают, что 45% компаний работают по-прежнему, а 42% - частично.

35% респондентов ответили, что имеют сокращение доходов более чем на 50%. Доход увеличился только у 5% бизнеса.

Бизнес фокусируется на сохранении команды потому, что нанимать новых сотрудников очень дорого. Результаты опроса показали, что только 23% бизнеса смогли сохранить свой персонал, а 26% должны были сократить до трети персонала. Одним из механизмов, помогающих сохранить кадры – это предоставление возможности работать удаленно или согласование с работниками частичной занятости.

По словам президента компании "Киевстар" Александра Комарова, украинский бизнес, который продолжает платить налоги, сохраняет рабочие места и продолжает нанимать новых сотрудников - уже вносит большой вклад в победу страны.

“Если вы работаете, производите продукт или предоставляете сервис, если вы платите зарплату людям и налоги в государстве это больше, чем можно ожидать в текущих условиях. Вызов сегодня – это работать и предоставлять сервис”, – говорит Комаров.

Приоритеты бизнеса во время войны

Стоит также отметить, что треть бизнесов за последние 9 месяцев претерпела трансформацию. Сейчас бизнес ищет новые формы развития и выживания. Однако 50% работают в довоенном формате и не нуждаются в таких изменениях.

Например, соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал, что его компания перестроила свой продукт по запросу времени, создав удобный инструмент, который позволил клиентам без ограничений донатить и помогать стране победить. Так, была создана услуга "банка от Monobank", с помощью которой украинцы уже перевели более 6 млрд гривен.

Относительно релокации исследования Gradus Research показало, что 60% бизнеса считают, что им некуда и зачем релоцироваться. Переезжать вынуждены или планируют это сделать четверть из опрошенных бизнесов.

52% респондентов ответили, что уже переехали в безопасный город в Украине, а 28% хотят вести бизнес в Украине и за границей. Только 20% полностью переехали за границу.

Наиболее популярной страной для миграции бизнеса за границу стала Польша, а вот самой желанной для релокации – Германия. Основные причины переезда в эти страны – это наличие деловых связей (42%) и место фактического проживания (35%).

Преимущества ведения бизнеса в ЕС

В ходе опроса бизнес выделил преимущества деятельности в ЕС. Так, 39% считают, что первой причиной для ведения бизнеса в ЕС являются устоявшиеся правила, а 36% считают, что имеют доступ к рынкам сбыта.

Наиболее выраженными недостатками ведения бизнеса в ЕС респонденты считают высокую конкуренцию со стороны существующих компаний (36%) и большую налоговую нагрузку (29%).

Для 52% бизнесов релокация в ЕС является новой возможностью. Таким образом Украина приобретет новые экономические связи с ЕС и реализует процесс экономической Евроинтеграции. А для 35% респондентов релокация в ЕС представляет угрозу потому, что Украина потеряет активных предпринимателей, которые будут вести бизнес в ЕС.

Банкир и соучредитель Monobank Олег Гороховский считает экспансию бизнеса в страны ЕС возможностью рассказать иностранным партнерам о своем продукте.

"В Украине есть крутые проекты и раньше их не так активно распространяли. Сейчас бизнес активно рассказывает о своем продукте западным партнерам", – подчеркнул он.

Что станет залогом роста бизнеса и возобновления Украины

Для улучшения бизнес-среды в Украине 61% опрошенных респондентов считают, что в первую очередь нужно бороться с коррупцией. Однако этот запрос был также до полномасштабной войны.

43% опрошенных считают, что необходимо реформировать судебную систему, а 38% указывают на необходимость создания привлекательных условий для инвесторов.

По мнению основателя холдинга UFuture Василия Хмельницкого, экономический рост и точка роста для Украины – это налоги, производство, инновации и люди.

"Я хочу, чтобы были маленькие налоги и дешевые кредиты под 2%, но если так, тогда государство недополучит деньги на развитие. Поэтому здесь нужен компромисс, а это стратегия на 10 лет", - говорит он.

Бизнесмен объяснил, что сегодня в Украине налог на прибыль составляет 18%, в следующем году можно сделать 16%, затем 14%. С каждым годом будет все больше бизнесменов, а ставка налога станет меньше. За счет того, что плательщиков станет больше, а в бюджет будет поступать столько же денег.

"Нужно видение на 10-15 лет. Все хотят быстро заработать и изменить страну, а быстро невозможно. Нам нужна стратегия, где будет предусматриваться уменьшение налогов, бизнеса станет больше и к государству будет приходить больше денег", - добавил он.

Хмельницкий подчеркнул, что в прошлом году Кабмин создал мощную стратегию, но она не воплощается в жизнь. При этом, по мнению Хмельницкого, государство делает положительные шаги, имея в виду программу стимулирования развития индустриальных парков. Бизнесмен рассказал, что даже во время войны в Украину приезжали иностранные инвесторы из Польши и Германии и вели переговоры о сотрудничестве. Василий добавил, что немцы уже арендовали площадь в индустриальном парке в Белой Церкви для создания своего производства.

При этом 61% респондентов считают, что война станет залогом быстрого роста и развития Украины, а 21% полагают, что военные действия приведут к кризису и изнурению Украины.

Президента компании "Киевстар" Александр Комаров не уверен, что сразу после завершения войны в Украине улучшатся условия для бизнеса.

"У меня нет оптимизма, если завтра война закончится, то сразу все станет хорошо. Но я считаю, что когда закончится война, то улучшится фундамент, на котором мы сейчас строим Украину", - подытожил он.