Рост ВВП уже в 2023 году. Что ждет экономику Украины в ближайшей перспективе

Национальный банк опубликовал обновленный макропрогноз на 2022-2024 годы в рамках своего инфляционного отчета. НБУ по-прежнему ожидает падение ВВП более чем на 30% в 2022 году, но при этом считает, что в 2023 году украинская экономики начнет восстанавливаться и вырастет на 4%.

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В оценках НБУ появилось больше оптимизма. Падение ВВП Украины в 2022 году составит 31,5%. Это почти на 2 п.п. меньше, чем Нацбанк прогнозировал летом. Инфляция в 2022 году удержится в пределах 30% (предыдущий прогноз – 31%). Кроме того, есть шанс, что уже со второго квартала 2023 года украинская экономика начнет выходить из штопора.

Тем не менее, главными рисками для восстановления по-прежнему остаются боевые действия и угроза дальнейшей эскалации конфликта. Дополнительные сложности будут связаны с критической ситуацией в энергетике, которая может привести к остановкам крупных предприятий, что крайне отрицательно повлияет на ВВП и на наполнение госбюджета.

Инфляционная динамика

Темпы роса потребительских цен остаются высокими, но контролируемыми. По оценкам НБУ, к концу 2022 года уровень инфляции достигнет 30%.

Ускорение инфляции по-прежнему обусловлено последствиями полномасштабной войны. Среди них нарушение цепей снабжения, разрушение производств и вследствие этого сокращение предложения товаров и услуг, увеличение издержек бизнеса. Еще одним фактором стал эффект переноса на цены корректировки официального курса гривны к доллару в конце июля. Усилилось давление и со стороны общемировых инфляционных процессов. Национальный банк Украины

В то же время, Нацбанк отмечает, что хотя инфляция в сентябре 2022 составила 24,6% год к году, эта цифра оказалась лучше ожиданий. Усиление инфляционного давления сдерживалось сохранением сниженного уровня топливных налогов, насыщением внутреннего рынка горючим и неизменностью коммунальных тарифов, которые Кабмин "заморозил" до конца войны.

Изменение индекса потребцен в Украине, %

Данные Госстата, расчеты НБУ

Замедление темпов инфляции Нацбанк предрекает уже в 2023 году. Улучшение ценовой ситуации наметится во втором квартале будущего года и активнее всего себя проявит к концу 2023 года, так как в первом квартале еще сохранятся последствия инфляционных шоков и ухудшения ожиданий. По итогам всего 2023-го рост цен составит 21%.

Параллельно бизнес будет продолжать адаптироваться к новым экономическим реалиям, что проявится в сокращении затрат на восстановление поврежденных производственных мощностей, в налаживании логистики и в увеличении объема предложения. Дополнительными дезинфляцонными факторами, по мнению НБУ, станут сохранение жесткой монетарной политики и эффективная долговая политика правительства, которая позволит сократить объемы эмиссии. Также в какой-то степени будет сдерживать инфляцию и слабый потребительский спрос, который обусловлен падением доходов населения.

Если все эти прогнозы Нацбанка оправдаются, то в 2024 году инфляция замедлится до 9,4%, а в 2025 году достигнет целевого значения на уровне около 5%.

"Похожие прогнозы в отношении замедления инфляции в среднесрочной перспективе дают представители банков (12,2% через три года) и финансовые аналитики (8,5% через два года)", – уточняет НБУ.

Государственный бюджет и источники его финансирования

Кризисные явления в экономике, падение налоговых поступлений, разрушения инфраструктуры и промышленности, вызванные боевыми действиями, привели к резкому увеличению бюджетного дефицита. Прогноз Нацбанка говорит о том, что д ефицит бюджета (без учета поступлений грантовой помощи) в 2022 году достигнет 25% ВВП, в 2023 году – 19% ВВП и в 2024 году сократится до 12% ВВП . Напомним, что в "мирный" 2021 год дефицит составил порядка 3,8% ВВП.

Доля разных источников финансирования в доходах сводного бюджета, п.п.

Данные Госстата, расчеты НБУ

Ключевым источником финансирования госбюджета и покрытия дефицита является международная помощь. Например, в третьем квартале доля грантов в доходах сводного бюджета превысила 40%. Налоги при этом обеспечили чуть более 10% доходной части. В то же время, сокращение налоговых поступлений в третьем квартале 2022 года замедлилось. В январе-сентябре было собрано налогов на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В третьем квартале падение налогов составило 3,5% год к году.

"В 2022 году произойдет сокращение налоговых поступлений в первую очередь в результате сужения налогооблагаемой базы и действия отдельных налоговых преференций. В дальнейшем ожидается возврат высоких темпов роста налоговых поступлений благодаря восстановлению экономики", – комментирует Нацбанк.

Что касается прогноза в отношении финансирования госбюджета на 2023 год, НБУ уверен в том, что удастся отказаться от "печатного станка", заместив эмиссию международной поддержкой. Начиная с 24 февраля объем иностранной финансовой помощи Украине превысил 22 млрд долл . Причем, основная часть этих денег пришла в течение третьего квартала. Это 9,4 млрд долл., из которых 7,8 млрд долл. – гранты.

Объемы международной финансовой помощи в 2022 году, млрд долл.

Данные НБУ и Министерства финансов на 20 октября 2022 года

Вдобавок к помощи со стороны иностранных партнеров, украинское правительство будет активнее привлекать деньги на внутреннем рынке (за счет выпуска облигаций). Правда, охота за заемными ресурсами порождает еще одну проблему – рост государственного долга.

По оценкам Нацбанка, его объем к концу 2022 года составит 70% ВВП. Учитывая значительный объем бюджетного дефицита и преимущественно долговое финансирование, госдолг к ВВП будет расти и в 2023 году. Но НБУ считает, что постепенная фискальная консолидация все-таки не позволит выйти госдолгу за пределы 80% ВВП.

Падение ВВП в 2022 году

Несмотря на то, что украинская экономика к осени подстроилась под реалии военного времени, ВВП по итогам 2022 года упадет не менее чем на треть. Вместе с тем, НБУ отмечает, что с приходом второго полугодия темпы экономического падения замедлились.

По данным Госстата, реальный ВВП во 2 квартале сократился на 37,2%. По оценкам Нацбанка, в третьем квартале спад реального ВВП составил 34,4%.

"Освобождение части оккупированных территорий и открытие "зернового коридора" стали самыми весомыми причинами оживления экономики. Также, несмотря на разрыв многих связей, потерю или повреждение мощностей и инфраструктуры, сокращение рабочей силы из-за массовой миграции, устойчивость бизнеса к шокам войны превысила ожидания", – объясняет в своем отчете НБУ.

Изменение реального ВВП Украины, %

Данные Госстата, расчеты НБУ

Весомый вклад в восстановление экономической активности сделали аграрии, у которых в августе-октябре как раз был пиковый период сбора урожая. С другой стороны, трудности с логистикой, особенно с вывозом продукции на экспорт, тормозят эту самую экономическую активность. Прежде всего, это касается металлургии и добывающей промышленности, где уровень загруженности мощностей гораздо ниже довоенного. По данным Гостаможни, экспорт металлургической продукции в январе-сентябре 2022 года в годовом измерении сократился на 62%. Экспорт железной руды за этот же период упал на 35%.

В зимний период дополнительным вызовом станут повреждения энергетической инфраструктуры и вынужденное уменьшение потребления электроэнергии.

НБУ обращает внимание на то, что значительные потери не только производственного, но и человеческого потенциала (из-за миграции в том числе), также ограничивают возможности восстановления экономики Украины в среднесрочной перспективе. По данным ООН, с 24 февраля по 30 сентября из Украины выехало 13,4 млн человек. Из них вернулись лишь около 47% граждан.

Помимо этого, на потребление влияет падение доходов населения. Оно связано как с растущим уровнем безработицы (по оценкам Минэкономики, к концу 2022 года она составит 30%), так и с сокращением реального уровня заработной платы. Поэтому в течение первого полугодия 2023 года спрос все еще будет оставаться подавленным.

Изменение уровня заработной платы в Украине, % год к году

Данные Госстата, расчеты НБУ

Перспективы экономического роста в 2023-2024 годах

НБУ считает, что снижение рисков для безопасности Украины с середины 2023 года станет ключевым фактором восстановления экономики. По оценкам Нацбанка, в 2023 году темпы экономического роста достигнут 4%, а в 2024 году – 4,9%.

"Главным двигателем экономического роста будет оживление потребительского спроса и инвестиционной деятельности на фоне отладки производственных и логистических процессов, сохранение значительных фискальных стимулов", – подчеркивает НБУ.

Нацбанк выделяет несколько драйверов оздоровления экономики Украины в 2023-2024 годах:

частное потребление, которое в 2023 году вырастет на 8% благодаря постепенному восстановлению спроса и значительным объемам международной помощи;

послевоенные инвестиции на уровне 16–25% в год в связи с потребностью восстановления инфраструктуры и производственных мощностей;



положительная динамика объемов внешней торговли. И хотя в результате более высоких темпов роста импорта в 2023 году отрицательный вклад чистого экспорта расширится, благодаря послевоенному разблокированию черноморских портов он станет положительным уже в 2024 году.



Риски для экономики и альтернативные сценарии

Все озвученные выше прогнозы основаны на базовом сценарии. Он предполагает завершение либо максимальную деэскалацию военного конфликта в середине 2023 года.

В случае реализации сценария с длительным сохранением высоких рисков безопасности, перспективы восстановления экономики Украины в 2023 году существенно ухудшатся. Более длительный период подавленного спроса, низкой инвестиционной активности и логистические ограничения будут сдерживать рост ВВП. В таких условиях полноценное восстановление начнется не ранее 2024 года. Национальный банк Украины

Эти макроэкономические тренды будут сопровождаться новой волной миграции трудоспособного населения, вымывая кадровый потенциал из Украины, сокращением производства в связи с дальнейшими разрушениями и ростом издержек бизнеса, падением экспорта, взлетом цен на энергоносители, увеличением темпов оттока капитала из страны и даже сокращением золотовалютных резервов ниже объема, который может покрывать три месяца критического импорта.