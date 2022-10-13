Украина получила $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 октября сообщил, что Украина получила на свои счета $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от Международного валютного фонда.

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Об этом глава украинского правительства написал в своем Telegram-канале.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - резюмировал Шмыгаль.

7 октября 2022 года Совет исполнительных директоров МВФ принял решение о выделении средств в размере 50% от квоты Украины в рамках RFI, а именно – 1 005,9 млн СДР.

В Минфине отметили, что Украина смогла получить дополнительные средства благодаря расширению Инструмента быстрого финансирования (RFI), которое было принято 30 сентября Советом исполнительных директоров МВФ.

С начала полномасштабной войны МВФ уже выделил Украине $2,7 млрд. Правительство уже готовится вместе с международным кредитором в ближайшее время начать подготовку над новой специальной программой, которая заработает в 2023 году.

До конца 2022 года Киев рассчитывает получить еще 5 млрд евро от ЕС и 4,5 млрд долларов от США. Американские партнеры должны прислать деньги в ближайшие недели, сообщила 11 октября министр финансов США Джанет Йеллен.

Между тем, Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине по 1,5 млрд евро бюджетной поддержки в месяц в 2023 году. США хотят начать направлять каждый месяц Украине такую же сумму.

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