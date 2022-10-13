Україна отримала $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 жовтня повідомив, що Україна отримала на свої рахунки $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

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Про це очільник українського уряду написав в своєму Telegram-каналі.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки", — резюмував Шмигаль.

7 жовтня 2022 року Рада виконавчих директорів МВФ прийняла рішення про виділення коштів у розмірі 50% від квоти України в рамках RFI, а саме - 1 005,9 млн СПЗ.

В Мінфіні зазначили, що Україна змогла отримати додаткові кошти завдяки розширенню Інструменту швидкого фінансування (RFI), яке було прийнято 30 вересня Радою виконавчих директорів МВФ.

Від початку повномасштабної війни МВФ вже надав Україні $2,7 млрд. Уряд вже готується разом з міжнародним кредитором найближчим часом розпочати підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює в 2023 році.

До кінця 2022 року Київ розраховує отримати ще 5 млрд євро від ЄС та 4,5 млрд доларів від США. Американській партнери мають надіслати гроші найближчими тижнями, повідомила 11 жовтня міністр фінансів США Джанет Йеллен.

Тим часом Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні по 1,5 млрд євро бюджетної підтримки на місяць в 2023 році. США хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні таку ж суму.

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