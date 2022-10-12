Україна отримає від США 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки

Найближчими тижнями Вашингтон має намір виділити Україні 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки.

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Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен у вівторок, 11 жовтня, на зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком у межах щорічних зборів МВФ і Світового банку, повідомило 12 жовтня видання Reuters.

В кінці вересня Конгрес схвалив це фінансування, в результаті чого загальна пряма бюджетна підтримка США для України склала 13,5 мільярда доларів – усе у формі грантів.

Пресслужба Міністерства фінансів України уточнила, що очільник відомства Марченко під час зустрічі з Йеллен зазначив, що Україна вже отримала близько 19,4 млрд доларів США фінансової підтримки від іноземних партнерів, починаючи з 24 лютого 2022 року.

До кінця 2022 року Київ розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від США та 1,3 млрд доларів від МВФ. Як підкреслив міністр фінансів, Україна потребує додаткового зовнішнього пільгового фінансування і грантів для покриття пріоритетних видатків держбюджету та для швидкого відновлення у наступному році.

Тим часом Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні по 1,5 млрд євро бюджетної підтримки на місяць в 2023 році. США хочуть почати спрямовувати кожного місяці Україні таку ж суму.

Окрім цього Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на суму близько 1,1 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).