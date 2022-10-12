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Україна отримає від США 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки
Найближчими тижнями Вашингтон має намір виділити Україні 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен у вівторок, 11 жовтня, на зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком у межах щорічних зборів МВФ і Світового банку, повідомило 12 жовтня видання Reuters.
В кінці вересня Конгрес схвалив це фінансування, в результаті чого загальна пряма бюджетна підтримка США для України склала 13,5 мільярда доларів – усе у формі грантів.
Пресслужба Міністерства фінансів України уточнила, що очільник відомства Марченко під час зустрічі з Йеллен зазначив, що Україна вже отримала близько 19,4 млрд доларів США фінансової підтримки від іноземних партнерів, починаючи з 24 лютого 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До кінця 2022 року Київ розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від США та 1,3 млрд доларів від МВФ. Як підкреслив міністр фінансів, Україна потребує додаткового зовнішнього пільгового фінансування і грантів для покриття пріоритетних видатків держбюджету та для швидкого відновлення у наступному році.
Тим часом Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні по 1,5 млрд євро бюджетної підтримки на місяць в 2023 році. США хочуть почати спрямовувати кожного місяці Україні таку ж суму.
Окрім цього Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на суму близько 1,1 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).