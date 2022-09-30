Сенат США схвалив законопроект про надання Україні $12,4 млрд додаткової допомоги

Сенат США 29 вересня погодив законопроєкт про тимчасові витрати, який передбачає 12,4 мільярда доларів нової допомоги Україні.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Документ підтримали 72 законодавці, проти висловилися 25 сенаторів.

Законопроект включає пакет допомоги Україні для боротьби проти російської агресії.

Зазначається, що $3 млрд підуть на надання військової допомоги, включно з навчанням, обладнанням, озброєнням та матеріально-технічною підтримкою.

$1,5 млрд виділять на поповнення американських запасів обладнання, наданого Україні чи іноземним країнам раніше. А також $2,8 млрд піде на постійну військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку.

Додаткові $35 млн – на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.

Тепер документ відправляють до Конгресу США, де, як очікується, за нього голосуватимуть у п’ятницю, 30 вересня.

Потім він має бути підписаний президентом США Джо Байденом.

Зазначимо, Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на суму близько 1,1 мільярда доларів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).