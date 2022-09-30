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Сенат США одобрил законопроект о предоставлении Украине $12,4 млрд дополнительной помощи

Сенат США одобрил законопроект о предоставлении Украине $12,4 млрд дополнительной помощи

Сенат США 29 сентября согласовал законопроект о временных расходах, предусматривающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Документ поддержали 72 законодателя, против высказались 25 сенаторов.

Законопроект включает в себя пакет помощи Украине для борьбы против российской агрессии.

Отмечается, что $3 млрд пойдут на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и материально-техническую поддержку.

$1,5 млрд выделят на пополнение американских запасов оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам раньше. А также $2,8 млрд уйдет на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку.

Дополнительные $35 млн – на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине.

Теперь документ отправляют в Конгресс США, где, как ожидается, за него будут голосовать в пятницу, 30 сентября.

Затем он должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

Отметим, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму около 1,1 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Автор:
Светлана Манько