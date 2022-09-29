Украина получит от США обещанные 18 HIMARS только через несколько лет — Bloomberg

Вашингтон принял решение о передаче Украине 18 HIMARS, однако украинская сторона получит эти системы через несколько лет. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

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По словам чиновника, в отличие от 16 HIMARS , которые уже были отправлены из имеющихся запасов Миноброны США, новые придется производить по контракту через Инициативу содействия безопасности Украины.

Последний пакет военной помощи, в который вошли 18 HIMARS, станет началом процесса заключения контрактов на средне- и долгосрочную оборону Украины, пояснил представитель оборонного ведомства США. Передача другой техники из пакета займет также от шести до 24 месяцев.

В пакет военной помощи также вошли 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV), 150 тактических машин для буксировки вооружения, 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники.

США также закупят для Украины два радара против беспилотников, 20 многоцелевых радаров, противобеспилотные воздушные системы, тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптика, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, бронежилеты и другое полевое снаряжение.

Украина также ожидает от США ракетных систем NASAMS и пытается договориться о передаче F-16 и ЗРК Patriot.