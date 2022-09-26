Системы NASAMS еще не прибыли в Украину, - спикер Зеленского

Соединенные Штаты Америки согласились передать Украине зенитно-ракетные системы NASAMS для обороны воздушного пространства, но украинская сторона еще их не получила. Об этом спикер Президента Сергей Никифоров сообщил "Суспільному".

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Накануне Владимир Зеленский заявил в интервью CBS, что количества этих систем не хватит, чтобы обезопасить всю гражданскую инфраструктуру.

"Я хочу поблагодарить президента Джозефа Байдена за положительное решение, которое уже было принято. Мы получили NASAMS. Это системы ПВО. Но, поверьте, этого даже близко не хватает, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что США должны продемонстрировать лидерство и передать Украине больше систем ПВО.

Накануне представитель министерства обороны США Патрик Райдер уточнял, что первые две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS передадут Украине в течение следующих двух месяцев.

Известно, что шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами к ним вошли в последний пакет американской военной помощи Украине почти на 3 миллиарда долларов.