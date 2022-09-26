Системи NASAMS ще не прибули в Україну, — речник Зеленського

Сполучені Штати Америки погодилися передати Україні зенітно-ракетні системи NASAMS для оборони повітряного простору, але українська сторона ще не отримала їх. Про це речник Президента Сергій Никифоров повідомив "Суспільному".

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Напередодні Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS, що кількості цих систем не вистачить, щоб убезпечити усю цивільну інфраструктуру.

"Я хочу подякувати президенту Джозефу Байдену за позитивне рішення, яке вже було прийнято. Ми отримали NASAMS. Це системи ППО. Але, повірте, цього навіть близько не вистачає, щоб покрити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, університети, домівки українців", — сказав очільник держави.

Він підкреслив, що США повинні продемонстрували лідерство і передати Україні більше систем ППО.

Напередодні речник міністерства оборони США Патрік Райдер уточнював, що перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Відомо, що шість додаткових зенітних ракетних систем NASAMS із боєприпасами до них увійшли в останній пакет американської військової допомоги Україні майже на 3 мільярди доларів