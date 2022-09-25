Україна отримала системи ППО NASAMS

Президент України наголосив, що кількості цих систем не вистачить, щоб убезпечити усю цивільну інфраструктуру.

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Україна отримала американські системи протиповітряної оборони NASAMS. Про це в інтерв'ю CBS сказав президент України Володимир Зеленський.

"Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - каже Зеленський.

Він також наголосив, що кількості цих систем не вистачить, що убезпечити від ракетних ударів росіян по цивільній інфраструктурі, школах, лікарнях, університетах і будинках українців.

"Нам необхідна безпека, щоби привабити наших українців повернутися додому. Якщо буде безпечно, вони приїдуть, поселяться, будуть тут працювати і платити податки, тоді у нас не буде дефіциту у 5 мільярдів доларів у нашому бюджеті. Це буде позитивом для усіх", - пояснив він.

Нагадаємо, що Зеленський каже, що Україні потрібні ППО, аби запустити економіку.