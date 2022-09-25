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Зеленський став найвпливовішим євреєм року, – The Jerusalem Post
Президент України Володимир Зеленський очолив перше місце у рейтингу 50 найвпливовіших євреїв 2022 року за версією ізраїльської газети The Jerusalem Post.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
"Військовий лідер змінив світовий порядок так, як не спостерігалося з часів падіння "залізної завіси" наприкінці 1980-х років, налаштувавши майже весь західний світ проти Росії та її могутнього президента Володимира Путіна", - пише видання.
Ізраїльська газета розмістила його фото на обкладинці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як пише видання, нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, більш згуртовані, рішучіші і цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом.
Також наголошується, що на другому місці у рейтингу 50 найвпливовіших євреїв – прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, а замикає трійку лідерів прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн.
Нагадаємо, що Зеленський на ООН представив формулу світу та заявив, що не вірить Росії.