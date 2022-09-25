Зеленский стал самым влиятельным евреем года, – The Jerusalem Post

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил первое место в рейтинге 50 самых влиятельных евреев 2022 года по версии израильской газеты The Jerusalem Post.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Военный лидер изменил мировой порядок так, как не наблюдалось со времен падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов, настроив почти весь западный мир против России и ее могущественного президента Владимира Путина", - пишет издание.

Израильская газета поместила его фото на обложку.

Как пишет издание, нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплочены, более решительны и более целеустремленны, чем когда-либо в последнее время.

Также отмечается, что на втором месте в рейтинге 50 самых влиятельных евреев – премьер-министр Израиля Яир Лапид, а замыкает тройку лидеров премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Напомним, что Зеленский на ООН представил формулу мира и заявил, что не верит России.