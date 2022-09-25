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Зеленский стал самым влиятельным евреем года, – The Jerusalem Post
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил первое место в рейтинге 50 самых влиятельных евреев 2022 года по версии израильской газеты The Jerusalem Post.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
"Военный лидер изменил мировой порядок так, как не наблюдалось со времен падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов, настроив почти весь западный мир против России и ее могущественного президента Владимира Путина", - пишет издание.
Израильская газета поместила его фото на обложку.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как пишет издание, нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплочены, более решительны и более целеустремленны, чем когда-либо в последнее время.
Также отмечается, что на втором месте в рейтинге 50 самых влиятельных евреев – премьер-министр Израиля Яир Лапид, а замыкает тройку лидеров премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Напомним, что Зеленский на ООН представил формулу мира и заявил, что не верит России.