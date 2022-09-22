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Зеленский на ООН представил формулу мира и заявил, что не верит России
Президент Украины заявил, что не верит России, когда она говорит о переговорах, поскольку параллельно страна-агрессор объявляет мобилизацию и проводит "референдумы".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.
"Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в схожих с нашими обстоятельствах. Это формула, которая наказывает за преступление, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и предполагает решительность", – отметил Зеленский.
По его словам, Украина хочет мира, но Россия его не желает.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Но Россия боится настоящих переговоров и не хочет выполнять какие-либо справедливые международные обязательства. Врет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов. Вот и сейчас, когда Россия говорит о переговорах, она хочет лишь притормозить свое отступление. Наверняка вы слышали разные слова из Москвы о переговорах. Якобы они к ним готовы. Но. Они говорят о переговорах, но объявляют мобилизацию. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированной территории Украины", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не согласится на отложенную войну, потому что она будет еще горячее, чем сейчас.
Зеленский также назвал пять пунктов формулы мира:
- наказание за агрессию;
- защита жизни;
- восстановление безопасности и территориальной целостности;
- гарантии безопасности;
- решительность защищаться.
"Наказание за преступление агрессии. Наказание за нарушение границ. Наказание, которое должно действовать, пока не будет восстановлена международно признанная граница. Пока агрессия не прекратится. И пока не будет полной компенсации за войну. Поэтому санкции против агрессора – это часть формулы мира. Блокировка торговли и отношений с агрессором – это часть формулы мира. Все это – наказание", - отметил Зеленский.
Он также призвал страны ООН признать Россию государством-спонсором терроризма.
Зеленский подчеркнул, что урегулирование не может происходить на какой-либо иной основе, чем украинская формула мира.
"Чем дальше заходит российский террор, тем меньше вероятность, что вообще кто-нибудь в мире будет садиться за один стол с Россией", - подчеркнул Зеленский.