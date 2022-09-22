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Зеленський на ООН представив формулу миру і заявив, що не вірить Росії
Президент України заявив, що не вірить Росії, коли вона говорить про переговори, оскільки паралельно країна-агресор оголошує мобілізацію та проводить "референдуми".
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.
"Я представлю формулу, яка може спрацювати не тільки для нас, а й для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку й територіальну цілісність, гарантує безпеку та передбачає рішучість", - зазначив Зеленський.
За його словами, Україна хоче миру, але Росія його не хоче.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Але Росія боїться справжніх переговорів і не хоче виконувати будь-які справедливі міжнародні зобов’язання. Бреше всім, як це типово для агресорів. Для терористів. Ось і зараз, коли Росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Напевно ви чули різні слова з Москви про переговори. Нібито вони до них готові. Але. Вони кажуть про переговори, але оголошують мобілізацію. Вони кажуть про переговори, але оголошують псевдореферендуми на окупованій території України.", - зауважив презедент.
Він наголосив, що Україна не погодиться на відкладену війну, бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз.
Зеленський також назвав пʼять пунктів формули миру:
- покарання за агресію;
- захист життя;
- відновлення безпеки й територіальної цілісності;
- гарантії безпеки;
- рішучість захищатися.
"Покарання за злочин агресії. Покарання за порушення кордонів. Покарання, яке має діяти, поки не буде відновлений міжнародно визнаний кордон. Поки агресія не припиниться. І поки не буде повної компенсації за війну. Тому санкції проти агресора – це частина формули миру. Блокування торгівлі й відносин з агресором – це частина формули миру. Все це – покарання", - зазначив Зеленський.
Він також закликав країни ООН визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Зеленський наголосив, що врегулювання не може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру.
"Що далі заходить російський терор, то менша ймовірність, що взагалі хто-небудь у світі сідатиме за один стіл із Росією", - підкреслив Зеленський.