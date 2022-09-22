Зеленський на ООН представив формулу миру і заявив, що не вірить Росії

Президент України заявив, що не вірить Росії, коли вона говорить про переговори, оскільки паралельно країна-агресор оголошує мобілізацію та проводить "референдуми".

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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Я представлю формулу, яка може спрацювати не тільки для нас, а й для всіх, хто може опинитись у схожих із нашими обставинах. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку й територіальну цілісність, гарантує безпеку та передбачає рішучість", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна хоче миру, але Росія його не хоче.

"Але Росія боїться справжніх переговорів і не хоче виконувати будь-які справедливі міжнародні зобов’язання. Бреше всім, як це типово для агресорів. Для терористів. Ось і зараз, коли Росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Напевно ви чули різні слова з Москви про переговори. Нібито вони до них готові. Але. Вони кажуть про переговори, але оголошують мобілізацію. Вони кажуть про переговори, але оголошують псевдореферендуми на окупованій території України.", - зауважив презедент.

Він наголосив, що Україна не погодиться на відкладену війну, бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз.

Зеленський також назвав пʼять пунктів формули миру:

покарання за агресію;

захист життя;

відновлення безпеки й територіальної цілісності;

гарантії безпеки;

рішучість захищатися.

"Покарання за злочин агресії. Покарання за порушення кордонів. Покарання, яке має діяти, поки не буде відновлений міжнародно визнаний кордон. Поки агресія не припиниться. І поки не буде повної компенсації за війну. Тому санкції проти агресора – це частина формули миру. Блокування торгівлі й відносин з агресором – це частина формули миру. Все це – покарання", - зазначив Зеленський.

Він також закликав країни ООН визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Зеленський наголосив, що врегулювання не може відбуватися на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру.

"Що далі заходить російський терор, то менша ймовірність, що взагалі хто-небудь у світі сідатиме за один стіл із Росією", - підкреслив Зеленський.