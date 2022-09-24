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Зеленський каже, що Україні потрібні ППО, аби запустити економіку
За словами Зеленського Україні потрібно, щоб люди повернулися з-за кордону в Україну, пішли на роботу, а діти пішли у школу.
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Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ.
"Це сьогодні те, що дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші, і Франція, і Німеччина - одні з тих економік, які дають ці гроші. Дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка", - сказав він.
Він також наголосив, що щомісяця дефіцит українською бюджету становить 5 млрд гривень, на початок наступного року очікується на рівні 3-3,5 млрд гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Іран передав РФ озброєння. Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти, які доводять це.