Зеленський каже, що Україні потрібні ППО, аби запустити економіку

За словами Зеленського Україні потрібно, щоб люди повернулися з-за кордону в Україну, пішли на роботу, а діти пішли у школу.

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Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ.

"Це сьогодні те, що дає можливість, щоб економіка почала працювати. Євросоюз дає нам гроші, і Франція, і Німеччина - одні з тих економік, які дають ці гроші. Дешевше нам дати протиповітряну оборону, щоб запрацювала економіка", - сказав він.

Він також наголосив, що щомісяця дефіцит українською бюджету становить 5 млрд гривень, на початок наступного року очікується на рівні 3-3,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що Іран передав РФ озброєння. Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти, які доводять це.