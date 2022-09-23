Іран передав РФ озброєння: Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти, які доводять це

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. Про це 23 вересня в Facebook повідомив речник очільника держави Сергій Никифоров.

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Факт передачі Іраном озброєння Росії підтвердили дані розвідки та повідомлення у ЗМІ. Його зафіксували на полі бою в Україні.

"Це - кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров’я громадян України", – підкреслив Никифоров.

Раншіе Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, але тоді іранська влада заперечувала це.

На тлі таких заяв президент РФ Володимир Путін відвідав Іран, при цьому в Кремлі стверджували, що російський лідер не обговорював з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.

Згодом, під час деокупації Харківщини українські військові збили БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська.

Також відомо, що РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і зараз змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.

Але так само як і влада Ірану Північна Корея заявила, що "ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії і не планує це робити", водночас попередивши Сполучені Штати "тримати язик за зубами" і припинити поширювати чутки, спрямовані на дескридитацію "іміджу країни".