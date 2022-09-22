Північна Корея заявляє, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до РФ

Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії і не планує це робити, водночас попередивши Сполучені Штати "тримати язик за зубами" і припинити поширювати чутки, спрямовані на дескридитацію "іміджу країни".

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Про це повідомляє Reuters.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про "порушення резолюції" РБ ООН, поширюючи "чутки про торгівлю зброєю" між КНДР і Росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до Росії, і ми не планує їх експортувати", - цитує агенство заяву чиновника Міністерства національної оборони країни, не називаючи імені посадовця.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель раніше цього місяця заявив, що Росія "займається закупівлею мільйонів ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання в Україні".

Назвавши це "потенційною закупівлею", речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пізніше уточнив, що "немає жодних ознак того, що закупівля була завершена, і, звичайно, жодних ознак того, що ця зброя використовується РФ проти України".

Сполучені Штати також звинувачують Іран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, що Тегеран також заперечує. Росія також заперечувала звинувачення та вимагала від США надати докази. А вже під час деокупації Харківщини українські військові збили БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська.

Reuters нагадує, що у серпні президент Росії Володимир Путін сказав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини", у листі, надісланому до Дня визволення Кореї.

Кім Чен Ин також надіслав листа Путіну, в якому зазначив, що "стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність" між двома країнами вийшли на новий рівень на тлі їхніх спільних зусиль, щоб зірвати загрози і провокації з боку "ворожих військових сил".

"Україна, яка протистоїть російському вторгненню, яке Москва описує як "спеціальну військову операцію", розірвала відносини з Пхеньяном після того, як у липні країна-ізгой визнала незалежними державами дві підтримувані Росією сепаратистські "народні республіки" на сході України", - пише Reuters.

Зазначимо, раніше видання The New York Times з посиланням на розвідку США повідомило, що країна-агресор РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів і зараз змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.