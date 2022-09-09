Північна Корея проголосила себе ядерною державою

Північна Корея ухвалила закон, який проголошує її ядерною державою. Народні збори республіки ухвалили декрет "Політика щодо ядерної зброї".

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Північна Корея ухвалила нову ядерну доктрину.

Тепер КНДР офіційно проголошується ядерною державою і надалі не вестиме переговори про відмову від атомних озброєнь.

Новий прийнятий закон окреслює, коли саме країна можна використовувати ядерну зброю.

Так, КНДР залишає за собою право на превентивний ядерний удар, "якщо система управління державними ядерними силами перебуває під загрозою".

Також КНДР закріплює за собою право завдати превентивного ядерного удару по противнику в тому випадку, якщо Пхеньян визнає загрозу з його боку для держави або її лідера Кім Чен Іна неминучою.

Новий закон також забороняє будь-який обмін ядерною зброєю або технологіями з іншими країнами.

Лідер КНДР Кім Чен Ин віднині одноосібно має право на будь-які рішення про дії з ядерною зброєю.

Тобто ядерну зброю Північна Корея зможе в теорії застосовувати за будь-якої загрози.

Раніше диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова мобілізувати свої засоби стримування ядерної війни та протистояти будь-якому військовому зіткненню зі США та Південною Кореєю.

Нагадаємо, як йдеться у дослідженні аналітичного центру з конфліктів та озброєнь SIPRI, ризик застосування ядерної зброї є найбільшим за останні десятиліття.

Нещодавно Росія заблокувала підсумковий документ 10-ї Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Підсумковий документ потребував схвалення всіх країн на конференції, які є учасниками договору, спрямованого на стримування розповсюдження ядерної зброї та, зрештою, досягнення існування світу без неї.

Зазначимо, що країна-агресор РФ постійно загрожує світові застосуванням ядерної зброї. Так, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів,у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.