Северная Корея провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея приняла закон, который официально позволяет применить ядерное оружие. Лидер КНДР Ким Чен Ын теперь единолично имеет право на любые решения о действиях с ядерным оружием.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Северная Корея приняла новую ядерную доктрину.

Теперь КНДР официально провозглашается ядерным государством и дальше не будет вести переговоры об отказе от атомных вооружений.

Новый принятый закон определяет, когда именно страна может использовать ядерное оружие.

Так, КНДР оставляет за собой право на превентивный ядерный удар, "если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой".

Также КНДР закрепляет за собой право нанести превентивный ядерный удар по противнику в том случае, если Пхеньян признает угрозу с его стороны для государства или его лидера Ким Чен Инна неизбежной.

Новый закон также запрещает обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами.

Лидер КНДР Ким Чен Ин теперь единолично имеет право на любые решения о действиях с ядерным оружием.

То есть ядерное оружие Северная Корея сможет в теории применять при любой угрозе.

Ранее диктатор Северной Кореи Ким Чен Ин заявил, что его страна готова мобилизовать свои средства сдерживания ядерной войны и противостоять любому военному столкновению с США и Южной Кореей.

Напомним, как говорится в исследовании аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI, риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия.

Недавно Россия заблокировала итоговый документ 10 Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Итоговый документ нуждался в одобрении всех стран на конференции, являющихся участниками договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и, наконец, достижение существования мира без него.

Отметим, что страна-агрессор РФ постоянно угрожает миру применением ядерного оружия. Так, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие.