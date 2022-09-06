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Россия закупает ракеты и артиллерию у Северной Кореи, - СМИ
Армия страны-агрессора РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов. Теперь Россия вынуждена покупать ракеты и артиллерию у Северной Корее.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на разведку США.
Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее, что свидетельствует о том, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и заставили Москву обратиться к государствам-изгоям за военными поставками.
Издание отмечает, что за полгода войны армия РФ понесла значительные потери не только в живой силе, но и в технике. А из-за экспортного контроля и санкций российские вооруженные силы продолжают страдать от острой нехватки оружия и боеприпасов. Кроме того, из-за постоянных обстрелов украинских территорий, запасы высокоточных ракет в России постепенно заканчиваются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Соединенные Штаты не предоставили подробности разведданных, сроках или размере партии, а продажу проверить пока возможности нет. Американский чиновник сказал, что, кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, ожидается, что Россия будет пытаться приобрести дополнительное северокорейское оборудование .
"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее", – заявил Мэйсон Кларк, возглавляющий российскую группу в американском Институте изучения войны.
Издание отмечает, что любое соглашение о покупке оружия у Северной Кореи будет нарушением резолюций ООН, направленных на сдерживание распространения оружия из Пхеньяна.
Однако непонятно, как закупки в Северной Корее связаны с экспортным контролем. В 152-миллиметровом артиллерийском снаряде или ракете типа «Катюша», производимой Северной Кореей, нет ничего высокотехнологичного, сказал военный эксперт Фредерик Каган.
Он подчеркнул, что новое соглашение с Северной Кореей свидетельствует об отчаянии в Москве.
"Обращение к Северной Корее является признаком того, что Россия, кажется, не в состоянии производить самый простой материал, необходимый для ведения войны", - заявил Каган.
Напомним, аналитики исследовали электронику новейших российских крылатых ракет и боевых вертолетов и выяснили, что для их производства используются технологии 90-х и начала 2000-х годов.
Ранее в Белом доме заявляли, что правительство Ирана передало России до нескольких сот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных в ускоренном порядке. На фоне этого президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле заявляют, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставку боевых беспилотников.
Однако представители служб безопасности США и других союзных стран говорят, что переданые РФ иранские беспилотники имеют технические проблемы.