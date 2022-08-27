Росія заблокувала підсумковий документ на конференції ядерного договору

Росія заблокувала підсумковий документ 10-ї Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ОК ДНЯЗ), яка проходила у Нью-Йорку з 1 до 26 серпня.

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Про це повідомляє Associated Press.

Заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Ігор Вишневецький заявив на фінальному засіданні конференції з розгляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 50-річної давності, що "консенсусу щодо цього документа, на жаль, немає".

Він наполягав, що багато країн — не тільки Росія — не згодні з "цілою низкою питань" в 36-сторінковому останньому проекті.

Підсумковий документ потребував схвалення всіх країн на конференції, які є учасниками договору, спрямованого на стримування розповсюдження ядерної зброї та, зрештою, досягнення існування світу без неї.

Посол Аргентини Густаво Злаувінен, головуючий на конференції, сказав, що остаточний проект є результатом його найкращих зусиль, спрямованих на розбіжності в поглядах і очікуваннях сторін "щодо прогресивного результату" в момент історії, коли "наш світ все більше розривається конфліктами, і , що найбільше тривожить, постійно зростаюча перспектива ядерної війни".

У проєкті підсумкового документа висловлювалося глибоке занепокоєння тим, що "загроза застосування ядерної зброї сьогодні вища, ніж будь-коли з часів розпалу холодної війни та погіршення середовища міжнародної безпеки". Він також мав зобов’язувати учасників договору "докласти всіх зусиль для того, щоб ядерна зброя ніколи більше не застосовувалася".

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка поки лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути "ядерну кнопку".

Також диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова мобілізувати свої засоби стримування ядерної війни та протистояти будь-якому військовому зіткненню зі США та Південною Кореєю.

Нагадаємо, як йдеться у дослідженні аналітичного центру з конфліктів та озброєнь SIPRI, ризик застосування ядерної зброї є найбільшим за останні десятиліття.

Зазначимо, що країна-агресор РФ постійно загрожує світові застосуванням ядерної зброї. Так, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.