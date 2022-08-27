Россия заблокировала итоговый документ на Конференции ядерного договора

Россия заблокировала итоговый документ 10-й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходила в Нью-Йорке с 1 по 26 августа.

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Об этом сообщает Associated Press.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил на финальном заседании конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия 50-летней давности, что "консенсуса по этому документу, к сожалению, нет".

Он настаивал, что многие страны - не только Россия - не согласны с "целым рядом вопросов" в 36-страничном последнем проекте.

Итоговый документ нуждался в одобрении всех стран на конференции, являющихся участниками договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и, наконец, достижение существования мира без него.

Посол Аргентины Густаво Злаувинен, председательствующий на конференции, сказал, что окончательный проект является результатом его лучших усилий, направленных на разногласия во взглядах и ожиданиях сторон "по прогрессивному результату" в момент истории, когда "наш мир все больше разрывается конфликтами, и, что больше всего тревожит, постоянно растущая перспектива ядерной войны".

В проекте итогового документа выражалось глубокое беспокойство тем, что "угроза применения ядерного оружия сегодня выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны и ухудшения среды международной безопасности". Он также должен был обязывать участников договора "приложить все усилия для того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось".

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пока лидирующая в борьбе за должность премьер-министра, во время дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".

Также диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова мобилизовать свои средства сдерживания ядерной войны и противостоять любому военному столкновению с США и Южной Кореей.

Напомним, как говорится в исследовании аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI, риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия.

Отметим, что страна-агрессор РФ постоянно угрожает миру применением ядерного оружия. Так, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех вариантах Россия может применить ядерное орудие.