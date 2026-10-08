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Новости
Дата публикации

Россия нанесла удар по Борщаговскому химико-фармацевтическому заводу, который является одним из крупнейших производителей лекарств в Украине

Борщаговский химико-фармакологический завод
РФ атаковала Борщаговский химико-фармакологический завод Фото: bcpp.com.ua

В среду, 7 октября, российские войска ударили по Борщаговскому химико-фармацевтическому заводу в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда"

Отмечается, что удар по заводу произошел около 17:00. Подробностей по поводу разрушений или потерь пока нет.

По данным СМИ, Борщаговский ХФЗ занимает седьмое место среди крупнейших фармпроизводителей Украины по выручке.

Предприятие производит более 100–125 наименований лекарственных средств (в том числе кверцетин, ибупрофен, парацетамол и т.п.), а также ветеринарные препараты и диетические добавки

До 1994 года завод входил в состав фармпроизводителя "Дарницы", но после приватизации стал совместным украинско-американским предприятием. На 2026 год крупнейшим акционером Борщаговского ХФЗ является фармацевтическая фирма "Дарница" (около 31,8% акций), а также компании "Белдор Груп" и "Леник Груп".

Удары РФ по производителям лекарств в Украине

4 октября 2026 года в результате очередной вражеской атаки была полностью разрушена производственная площадка фармацевтической компании "Кусум" в Сумах. Предприятие специализировалось на изготовлении лекарственных средств.

В результате вражеского удара погиб сотрудник компании.

В сентябре РФ трижды через несколько дней била по заводу фармацевтической компании "Дарница". Деталей по поводу последствий атак в компании не раскрывали.

Автор:
Светлана Манько

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