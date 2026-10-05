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Новости
Дата публикации

Россия разрушила фармзавод в Сумах: что говорят в компании о поставках лекарства

завод фармкомпании Кусум
Россияне разрушили завод фармкомпании Кусум

4 октября 2026 года, в результате очередной вражеской атаки была полностью разрушена производственная площадка фармацевтической компании "Кусум" в Сумах. Предприятие специализировалось на производстве жизненно необходимых для украинцев лекарственных средств.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

В результате вражеского удара погиб сотрудник компании, работавший в инженерном отделе завода с 2009 года. В компании выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Несмотря на масштабные разрушения и оценку ущерба, в "Кусуме" отмечают, что компания продолжает работать ради пациентов.

Кроме мощностей в Украине, производитель имеет заводы в Индии (в Индоре и Бхиваде), что позволит перестроить логистические процессы и обеспечить непрерывные поставки лекарства, если не возникнет искусственных регуляторных помех.

"Пока компания оценивает масштабы разрушений. Нашим главным приоритетом остается безопасность людей, поддержка сотрудников и обеспечение украинских пациентов необходимыми лекарственными средствами. Мы уже проходили через серьезное испытание после уничтожения нашего состава и продолжили работать", - подчеркнули в компании.

Напомним, 28 сентября, российские войска в третий раз за месяц нанесли удар по производственным мощностям фармацевтической компании "Дарница" в Киеве.

Ранее фармавод "Дарница" был поврежден в результате российского ракетного удара по Киеву 23 сентября. 26 сентября российские военные утром снова атаковали завод фармацевтической компании "Дарница". По предварительной информации компании, пострадавших нет.

3 сентября в результате атаки России в Бориспольском районе Киевской области был поврежден логистический комплекс "Биокон"

Автор:
Татьяна Бессараб

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