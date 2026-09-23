Россия снова ударила по фармзаводу "Дарница" в Киеве: какие последствия атаки

В среду, 23 сентября, российские войска нанесли удар по фармацевтическому заводу "Дарница" в Киеве.

Как пишет Dilo, это сообщила член совета директоров фармкомпании Екатерина Загорий.

Сейчас предприятие не разглашает деталей относительно характера разрушений и последствий вражеской атаки, поскольку ожидает завершения работы профильных компетентных служб.

Загорий подтвердила, что в результате вражеского удара среди работников предприятия нет погибших.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали о характере повреждений или последствий. В настоящее время можем подтвердить, что погибших среди работников нет. Просьба – не постить ничего", — отметила она.

Это уже не первая атака на фармкомпанию, ранее завод "Дарница" был поврежден вследствие российского ракетного удара по Киеву ночью 28 июня. Среди работников не было погибших или пострадавших.

ЧАО фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарства в натуральном выражении. Предприятие производит каждую шестую упаковку лекарства, которую покупают в украинских аптеках.