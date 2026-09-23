Росія знову вдарила по фармзаводу "Дарниця" у Києві: які наслідки атаки

У середу, 23 вересня, російські війська завдали удару по фармацевтичному заводу “Дарниця” у Києві.

Як пише Dilo, це повідомила членкиня ради директорів фармкомпанії Катерина Загорій.

Наразі підприємство не розголошує деталей щодо характеру руйнувань та наслідків ворожої атаки, оскільки очікує на завершення роботи профільних компетентних служб.

Загорій підтвердила, що внаслідок ворожого удару серед працівників підприємства немає загиблих.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає. Прохання – не постити нічого", — зазначила вона.

Це вже не перша атака на фармкомпанію, раніше завод "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 28 червня. Серед працівників не було загиблих чи постраждалих.

ПрАТ фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року "Дарниця" є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Підприємство виготовляє кожну шосту упаковку ліків, яку купують в українських аптеках.