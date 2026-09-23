RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Росія знову вдарила по фармзаводу "Дарниця" у Києві: які наслідки атаки

Дарниця
Росія завдала удару по фармацевтичному заводу "Дарниця"

У середу, 23 вересня, російські війська завдали удару по фармацевтичному заводу “Дарниця” у Києві.

Як пише Dilo, це повідомила членкиня ради директорів фармкомпанії Катерина Загорій.

Наразі підприємство не розголошує деталей щодо характеру руйнувань та наслідків ворожої атаки, оскільки очікує на завершення роботи профільних компетентних служб.

Загорій підтвердила, що внаслідок ворожого удару серед працівників підприємства немає загиблих. 

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає. Прохання – не постити нічого", — зазначила вона.

Це вже не перша атака на фармкомпанію, раніше завод "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 28 червня. Серед працівників не було загиблих чи постраждалих.

ПрАТ фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року "Дарниця" є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Підприємство виготовляє кожну шосту упаковку ліків, яку купують в українських аптеках. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності