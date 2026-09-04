Россия дважды ударила по складам фармкомпании Teva

3 сентября российская армия дважды нанесла удары по складу фармацевтической компании Teva Ukraine.

Как пишет Dilo, об этом компания сообщила в Facebook.

"Склад Teva Ukraine дважды потерпел удары вследствие российской атаки. Самое важное – все наши коллеги в безопасности, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В настоящее время компания продолжает работать и оценивает последствия атаки.

"Делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние на поставки и чтобы украинские пациенты и дальше имели доступ к необходимым им лекарствам", - подчеркнули в Teva Ukraine.

Про Teva Ukraine

Компания "Teva в Украине" является одной из крупнейших международных фармацевтических компаний в Украине и входит в число трех лидеров отечественного фармрынка.

Компания объединяет более 350 сотрудников, также производит более 250 генерических и оригинальных лекарственных средств.

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических составов страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

Это далеко не первый случай атаки россиян по складам с лекарствами. В октябре 2025 года российская ракета ударила по киевскому составу компании "Оптима-Фарм" – это второй крупнейший дистрибьютор лекарств в Украине.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" оценивает ущерб от повреждения своего завода по причине российского удара 28 июня 2026 года в десятки миллионов гривен, но точные цифры пока неизвестны.