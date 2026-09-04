UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,15

51,92

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Россия дважды ударила по складам фармкомпании Teva

атака, взрыв
Россия снова обстреляла склады

3 сентября российская армия дважды нанесла удары по складу фармацевтической компании Teva Ukraine.

Как пишет Dilo, об этом компания сообщила в Facebook.

"Склад Teva Ukraine дважды потерпел удары вследствие российской атаки. Самое важное – все наши коллеги в безопасности, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В настоящее время компания продолжает работать и оценивает последствия атаки.

"Делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние на поставки и чтобы украинские пациенты и дальше имели доступ к необходимым им лекарствам", - подчеркнули в Teva Ukraine.

Про Teva Ukraine

Компания "Teva в Украине" является одной из крупнейших международных фармацевтических компаний в Украине и входит в число трех лидеров отечественного фармрынка.

Компания объединяет более 350 сотрудников, также производит более 250 генерических и оригинальных лекарственных средств.

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено   логистический комплекс   "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических составов страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

Это далеко не первый случай атаки россиян по складам с лекарствами. В октябре 2025 года российская ракета ударила по киевскому составу компании "Оптима-Фарм" – это второй крупнейший дистрибьютор лекарств в Украине.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" оценивает ущерб от повреждения своего завода по причине российского удара 28 июня 2026 года в десятки миллионов гривен, но точные цифры пока неизвестны.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности