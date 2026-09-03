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Последствия ракетной атаки по крупнейшему фармацевтическому складу под Киевом: будут ли лекарства в аптеках

лекарства аптека фармацевтика
Наиболее уязвимы препараты, имеющие ограниченный круг производителей и импортеров. / Freepik

Повреждение одного из самых больших фармацевтических складов страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках.
 

Об этом в комментарии Dilo.ua сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Ліки.юа.

"Локальный дефицит будет. Особенно это касается товаров, имеющих небольшое количество поставщиков, специфические условия хранения или небольшой запас на рынке",  сказал Чертков.

При этом, как он отметил, в большинстве случаев дефицит в одной точке не означает отсутствие препарата в целом: его можно найти у другого дистрибьютора, в другом регионе или другой аптеке.

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября поврежден логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины  один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

Крупнейшие дистрибьюторы фармацевтической продукции пока не комментируют последствия обстрелов 3 сентября.

Украинский фармрынок за последние годы стал значительно более адаптивным к подобным вызовам.

"Поэтому я бы не говорил о системном дефиците лекарств в стране. Думаю системного дефицита не будет. Компании используют несколько логистических центров, альтернативных дистрибьюторов и маршрутов, а аптечные сети могут перераспределять остатки между регионами", – добавляет Юрий Чертков.

Это далеко не первый случай атаки россиян по составам с лекарствами. В октябре 2025 года вражеская ракета ударила по киевскому составу компании "Оптима-Фарм"это второй крупнейший дистрибьютор лекарств в Украине.

"По предварительным подсчетам, убытки предприятия после октябрьского обстрела достигают более 4,2 млрд грн, состав в Киеве разрушен до отказа. Все лекарственные средства из этого состава должны были попасть в аптеки, а затем в аптечки украинцев", – писал тогда директор и владелец сети аптек Подорожник Тарас Коляда.

"Если атаки будут системными и одновременно будут затрагивать несколько крупных логистических узлов, риски, безусловно, будут расти. Но даже в таком случае первыми мы, скорее всего, увидим не всеобщий дефицит, а увеличение сроков поставки и временную нестабильность наличия отдельных позиций", – добавляет Чертков.

По словам эксперта, наиболее уязвимы препараты, имеющие ограниченный круг производителей и импортеров, небольшие складские запасы, требуют особых условий транспортировки и хранения или относятся к дорогим специализированным препаратам.

Также эксперт отметил: в случае повреждения отдельного логистического центра перенаправление поставок может происходить достаточно быстро  от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от препарата, производителя, наличия запасов и географии.  

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" оценивает ущерб от повреждения своего завода по причине российского удара 28 июня 2026 года в десятки миллионов гривен, но точные цифры пока неизвестны.

Автор:
Ярослава Тюпка , Елена Черкасец , Алик Сахно

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